باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در دیدار با همتای قزاقستانی خود، با اشاره به تحولات تفاهمات کلیدی در حاشیه دیدار روسای جمهوری دو کشور، این سفر را برای پیگیری مصوبات صورت گرفته توصیف کرد و از پیشنهادات راهبردی برای توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی دو کشور خبر داد.

صادق در دیدار با نورلان سورانبایف، وزیر حمل‌ونقل قزاقستان، با قدردانی از میزبانی گرم این کشور، همکاری‌های دو کشور در بخش حمل‌ونقل را بسیار مطلوب توصیف کرد و آن را یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های همکاری دوجانبه خواند.

وی با اشاره به روند‌های ژئوپلیتیک منطقه، تاکید کرد: همکاری‌های حمل‌ونقلی دو کشور منافع مهمی برای ملت‌های ایران و قزاقستان به همراه خواهد داشت.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: ایران، مقرون‌به‌صرفه‌ترین، کوتاه‌ترین و امن‌ترین مسیر برای دسترسی قزاقستان به بازار‌های جهانی است.

پیشنهادات راهبردی وزیر راه به قزاقستان

در این دیدار، فرزانه صادق پیشنهاداتی را برای توسعه همکاری‌ها مطرح کرد.

فعال‌سازی شاخه شرقی کریدور شمال–جنوب و رفع موانع موجود بر اساس نقشه‌راه امضا شده در ژوئیه ۲۰۲۴، افزایش ظرفیت ترانزیتی به ۲۰ میلیون تن تا سال ۲۰۳۰ با اجرای دقیق نقشه‌راه و اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی که منجر به تسهیل دسترسی قزاقستان به آب‌های آزاد می‌شود از جمله این پیشنهادات است.

توسعه کریدور چین–قزاقستان–ایران–اروپا با هدف افزایش تردد قطار‌های کانتینری، ایجاد کریدور غلات و استفاده از ظرفیت بنادر ایران برای ذخیره و ترانزیت غلات، توسعه کریدور افغانستان–ازبکستان جهت همکاری با افغانستان در ساخت ریل مزارشریف–هرات، ایجاد زنجیره لجستیکی پیوسته برای سرمایه‌گذاری متقابل در بنادر ایران و قزاقستان و تسهیل سرمایه گذاری شرکت‌های قزاق در بنادر شهید رجایی، چابهار، امیرآباد و آپرین از دیگر پیشنهادات وزیر راه و شهرسازی به همتای قزاقستانی بود.

بنا بر این‌گزارش، نورلان سورانبایف نیز در این دیدار، با اشاره به آمادگی قزاقستان برای توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی با ایران تأکید کرد: قزاقستان به‌دنبال استفاده حداکثری از ظرفیت‌های کریدور شمال–جنوب و بنادر ایران است.

وزیر حمل‌ونقل قزاقستان با استقبال جدی از پیشنهادات وزیر راه و شهرسازی، بر تسریع در اجرای توافقات و حذف موانع موجود تاکید و ابراز امیدواری کرد که پروژه‌های مشترک، از جمله سرمایه‌گذاری در بنادر دو کشور، هرچه سریع‌تر عملیاتی شوند.