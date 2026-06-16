رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که مرحله سوم اتصال شبکه‌های بانکی ایران و روسیه حداکثر در دو ماه آینده عملیاتی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - همتی روز سه‌شنبه در بدو ورود به مسکو در بیان اهداف سفر خود به مسکو و مذاکرات با مقامات روسیه گفت: روند روابط تجاری، اقتصادی و بانکی میان ایران و روسیه روند رو به رشدی را به‌خصوص در جنگ رمضان داشته است و پس از آن نیز تمرکز بیشتری در این زمینه داشته‌ایم.

همتی افزود: ایران به دنبال تنوع بخشی کریدور‌های تجاری و گسترش مبادی مربوط به تأمین کالاهاست تا تسویه حساب‌های مالی کشور، متمرکز و محدود به یک سازوکار خاص نباشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته، پشتیبانی خوبی از تجار ایرانی فعال در مبادلات تجاری از طریق روسیه انجام دادیم و منابع مالی لازم برای آنها را تأمین کردیم.

رئیس کل بانک مرکزی، هدف از سفر خود به مسکو را ملاقات و مذاکره با مقامات ذیربط در روسیه با هدف توسعه همکاری‌های پولی و بانکی میان دو کشور عنوان کرد.

وی افزود: امیدواریم که در این سفر و طی ملاقات‌هایی که انجام می‌شود، همکاری میان بانک‌های روسی و ایرانی در زمینه گشایش ال‌سی و تسویه حساب‌های مربوط به مبادلات تجاری و ارائه ضمانت‌ها تقویت شود.

همتی در خصوص تسهیل مبادلات ارزی نیز گفت: موضوع اتصال شبکه‌های بانکی شتاب و میر در این جهت است تا دانشجویان عزیز هم بتوانند از ظرفیت‌های این طرح استفاده کنند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت که در نشست با فعالان اقتصادی و تجار ایرانی فعال در روسیه نیز مسائل و مشکلات تجار و نیز دیگر هموطنان از جمله دانشجویان را بررسی خواهد کرد.

گفتنی است، رئیس کل بانک مرکزی در رأس هیأتی با هدف توسعه روابط پولی و بانکی میان ایران و روسیه، امروز سه‌شنبه وارد مسکو شد.

برچسب ها: رئیس کل بانک مرکزی ، شبکه های بانکی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
اگه میدانید میخواهد تورم کاهشی شود خواهشا جلوی گران شدن کالاها ازجمله خودرو ومصالح ساختمانی وغیره را بگیرید لطفا کمی به فکر مردم مظلوم ایران باشید باتشکر
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