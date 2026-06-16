رئیس‌کل بانک مرکزی از تضمین‌های آزادسازی دارایی‌های ایران می‌گوید.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص موضوع آزادسازی دارایی‌های مسدودشده جمهوری اسلامی ایران در چارچوب یادداشت تفاهم با ایالات متحده آمریکا اظهار داشت: در تدوین مفاد مربوط به آزادسازی دارایی‌ها، تمامی تجربیات و سوابق گذشته مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده در توافق، بالاترین سطح اطمینان ممکن را برای دسترسی و بهره‌برداری از این منابع فراهم کند.

وی افزود: مفاد یادداشت تفاهم به‌گونه‌ای تنظیم شده است که تعهدات طرف آمریکایی در خصوص آزادسازی دارایی‌ها به‌صورت شفاف و قابل اجرا مورد تصریح قرار گرفته و ایالات متحده ملزم به اجرای تعهدات خود خواهد بود. با این حال، همانند هر توافق بین‌المللی، ارزیابی نهایی مستلزم مشاهده روند اجرا و انجام راستی‌آزمایی‌های لازم در عمل است.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین تأکید کرد: پس از امضا و آغاز اجرای یادداشت تفاهم، اقدامات فنی و بانکی لازم برای راستی‌آزمایی آزادسازی دارایی‌ها و امکان استفاده عملی از آنها انجام خواهد شد تا اطمینان کامل نسبت به دسترسی مؤثر به منابع فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه منابع آزادشده جزو دارایی‌های بانک مرکزی محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره نحوه مدیریت، تخصیص و مصرف این منابع در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی انجام خواهد شد. بر این اساس، بانک مرکزی با توجه به نیاز‌های کشور، شرایط اقتصادی و اولویت‌های ارزی، در خصوص نحوه بهره‌برداری از این دارایی‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد.

منبع: تسنیم

برچسب ها: رئیس کل بانک مرکزی ، دارایی های ایران
خبرهای مرتبط
تاکید دبیرکل اتحادیه پایاپای آسیا بر ضرورت طراحی سازوکار‌های لازم برای توسعه همکاری‌های پولی
نقشه راه توسعه چک الکترونیک به شبکه بانکی ابلاغ شد
مرحله سوم پروژه میر-شتاب به زودی عملیاتی می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۰ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
خرج خانه های خراب شده که اصلا نظامی و هسته ای نبودن بشود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۵ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
باید با نظارت مجلس خرج بشود
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۳ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
بجای دلار طلا بگیرید و یا دلار بصورت اسکناس بگیرید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۹ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
منشا تمام مشکلات اقتصادی کشور همین آقای همتیست و تمام. کسیکه بخاطر سوءمدیریت عمدی در دولت روحانی باز مجددا رئیس کل بانک مرکزی میشه ، جایی که سکان گرانی و تورم مدیریت میشه ، کسیکه براحتی دلار رو به ۱۸۰ رسونده و در موقع حفظ منافع سیاسی خود بلافاصله قیمت طلا و دلار رو پایین میاره که بگه با مذاکرات داره همه چی ارزون میشه ، جالبه فقط دلار و طلا ارزون میشه اما تمام اقلام دیگه گرونتر
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۱ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
خواهشا یک گروه نظارت داشته باشد، ما از داخلی بیشتر می‌ترسیم
نمونه اش میلیاردها دلار دست رانت خواران
۰
۴۲
پاسخ دادن
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
آغاز فروش فوق‌العاده محصول جدید سایپا
آرامش و رفع تنش‌ها باعث ریزش قیمت خودرو می‌شوند
۶ میلیون مستاجر در کشور وجود دارد/ اجرای صحیح مالیات بر خانه‌های خالی ۵۰ درصد نیاز ساخت مسکن را کاهش می‌دهد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۷ خرداد
سوخت ماینر‌های غیرمجاز در شهرک صنعتی شمس‌آباد معادل برق ۲۰۰۰ خانوار تهرانی + فیلم
ایران در تست تصادف خودرو خودکفا شد/ نتایج آزمون تست خودرو محرمانه است
ایران‌خودرو خواستار توقف نماد معاملاتی خود در بورس شد / افزایش قیمت ایران خودرو در راه است + نامه
منابع معتبر برای مشاهده قیمت طلا در ایران کدامند؟
کنترل تورم و صیانت از ارزش پول ملی نیازمند انضباط آهنین در تمام بخش‌های اقتصادی است/ تبدیل شدن به قلک کسری بودجه خط قرمز بانک مرکزی 
آخرین اخبار
تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر تقویت کریدور شمال و توسعه تأمین مالی تجارت ایران و روسیه
نوری: امنیت غذایی حتی برای یک ساعت قابل تعطیل شدن نیست
صادق: ایران به دنبال توسعه کریدور شرقی شمال‑جنوب است
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۷ خرداد
بررسی بانک مرکزی درباره ارکان ارزی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی طی دو هفته آینده+ فیلم
دوغارون زیر سایه اختلاف دستگاه‌ها؛ توسعه تجارت مرزی با مانع مواجه شده است
انجام معاینه فنی بیش از ۴۸۷ هزار دستگاه ناوگان کالا و مسافر در دو ماهه امسال
آغاز نخستین دوره عرضه عمومی نیروگاه‌های تجدیدپذیر
ایران‌خودرو خواستار توقف نماد معاملاتی خود در بورس شد / افزایش قیمت ایران خودرو در راه است + نامه
طرح کاشت یک میلیارد درخت اقدامی موثر در مدیریت بیابان زایی+ فیلم
برآورد تخریب بیش از ۱.۶۶ میلیارد هکتار اراضی جهان در اثر فعالیت‌های انسانی
پایانه‌های مرزی، گلوگاه اصلی لجستیک
رشد بیش از ۵۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
هشدار نسبت به جاری شدن سیلاب در شمال غرب کشور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
ایران در تست تصادف خودرو خودکفا شد/ نتایج آزمون تست خودرو محرمانه است
بانک مرکزی ساختار نرخ سود را بازبینی می‌کند/ هدف‌گذاری رشد ۳۵ درصدی نقدینگی+ فیلم
سازمان برنامه و بودجه برای تحقق اولویت‌های ملی در کنار دستگاه‌های اجرایی است
هشدار سازمان اکو پیرامون بحران بیابان‌زایی در اقتصاد کشورهای عضو
منابع معتبر برای مشاهده قیمت طلا در ایران کدامند؟
آغاز فروش فوق‌العاده محصول جدید سایپا
برنامه «تامین زمین» تدوین شد
راهکارهای جایگزین تامین زمین مشخص شد
بیش از ۵۰ درصد عرصه کشور را مراتع تشکیل می‌دهد/ بیابان زایی یکی از مهمترین چالش‌های زیست محیطی کشور‌های جهان
۶ میلیون مستاجر در کشور وجود دارد/ اجرای صحیح مالیات بر خانه‌های خالی ۵۰ درصد نیاز ساخت مسکن را کاهش می‌دهد
کنترل تورم و صیانت از ارزش پول ملی نیازمند انضباط آهنین در تمام بخش‌های اقتصادی است/ تبدیل شدن به قلک کسری بودجه خط قرمز بانک مرکزی 
تسریع در تصویبِ سیاست‌های حمایتی وزارت صمت
حمایت از تولید، اولویت اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی رها نشده است
عرضه تجهیزات تجدیدپذیر‌ها در بورس کالا به کجا رسید؟