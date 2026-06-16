باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی در خصوص موضوع آزادسازی داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی ایران در چارچوب یادداشت تفاهم با ایالات متحده آمریکا اظهار داشت: در تدوین مفاد مربوط به آزادسازی داراییها، تمامی تجربیات و سوابق گذشته مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است سازوکارهای پیشبینیشده در توافق، بالاترین سطح اطمینان ممکن را برای دسترسی و بهرهبرداری از این منابع فراهم کند.
وی افزود: مفاد یادداشت تفاهم بهگونهای تنظیم شده است که تعهدات طرف آمریکایی در خصوص آزادسازی داراییها بهصورت شفاف و قابل اجرا مورد تصریح قرار گرفته و ایالات متحده ملزم به اجرای تعهدات خود خواهد بود. با این حال، همانند هر توافق بینالمللی، ارزیابی نهایی مستلزم مشاهده روند اجرا و انجام راستیآزماییهای لازم در عمل است.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین تأکید کرد: پس از امضا و آغاز اجرای یادداشت تفاهم، اقدامات فنی و بانکی لازم برای راستیآزمایی آزادسازی داراییها و امکان استفاده عملی از آنها انجام خواهد شد تا اطمینان کامل نسبت به دسترسی مؤثر به منابع فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه منابع آزادشده جزو داراییهای بانک مرکزی محسوب میشوند، خاطرنشان کرد: تصمیمگیری درباره نحوه مدیریت، تخصیص و مصرف این منابع در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی انجام خواهد شد. بر این اساس، بانک مرکزی با توجه به نیازهای کشور، شرایط اقتصادی و اولویتهای ارزی، در خصوص نحوه بهرهبرداری از این داراییها تصمیمگیری خواهد کرد.
منبع: تسنیم