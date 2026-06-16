ناوچه روسی در نزدیکی قایق تفریحی انگلیسی تیر هشدار شلیک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت دفاع انگلیس در حال بررسی گزارش‌هایی مبنی بر شلیک هشدار توسط یک ناوچه روسی در فاصله ۵۰۰ متری یک قایق تفریحی انگلیسی است که در حدود ۲۰ مایلی (۳۲ کیلومتری) جنوب جزیره وایت در حرکت بود.

طبق گزارش رسانه‌های انگلیسی، هیچ آسیب یا خسارتی در مورد این قایق تفریحی گزارش نشده است و این قایق به سفر خود ادامه داده است. یک کشتی برای جمع‌آوری جزئیات و بررسی سلامت خدمه از این قایق تفریحی بازدید کرده است.

این حادثه چند روز پس از آن رخ داد که انگلیس یک نفتکش مرتبط با روسیه را در سواحل جزیره وایت توقیف کرد. این اولین باری بود که نیرو‌های انگلیسی از زمان آغاز جنگ علیه اوکراین، توقیف یک کشتی تحریم‌شده را رهبری می‌کردند.

در همین حال، وزارت امور خارجه انگلیس تحریم‌های جدیدی علیه روسیه وضع کرده است که ناوگان سایه و افرادی را که گمان می‌رود در حمایت از تجارت نفت این کشور نقش دارند، هدف قرار می‌دهد.

منبع: آناتولی