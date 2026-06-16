فرمانده انتظامی کرمانشاه از دستگیری باندی در کرمانشاه خبر داد که با وعده پرداخت وام فوری تحت عنوان خرید و فروش در فضای مجازی، اقدام به کلاهبرداری کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مهدی حاجیان عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده‌هایی به پلیس آگاهی استان با موضوع کلاهبرداری از شهروندان با وعده پرداخت وام فوری، موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در تحقیقات مقدماتی کاراگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی مشخص گردید، افرادی سود جو و کلاهبردار با سوء استفاده از نیاز شهروندان به تسهیلات و به بهانه انتقال امتیاز تسهیلات صاحب سپرده به حساب سایر افراد اقدام به تبلیغات پرداخت وام در بستر فضای مجازی می کردند.

سردار حاجیان خاطرنشان کرد: اعضای باند کلاهبردار با شناسایی افراد و افتتاح حساب برای آنها و در اختیار گرفتن کارت عابر بانک، وعده پرداخت تسهیلات از ۳۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان می‌دادند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: کارآگاهان پس از تحقیقات و اقدامات فنی پلیسی ۲ نفر از اعضای این باند را شناسایی نموده و پس از هماهنگی قضائی آنها را دستگیر و در عملیاتی ضربتی دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.

وی افزود: افراد دستگیر شده در بازجویی ها لب به اعتراف گشوده و با وعده پرداخت وام فوری اقدام به کلاهبرداری ۳۰۰ میلیارد ریالی از شهروندان کردند.

سردار حاجیان در پایان با اشاره به شناسایی ۴۰ نفر از شکات و مالباختگان از معرفی افراد دستگیر شده به دستگاه قضایی خبر داد.