تساوی در زمین، پیروزی در حاشیه + فیلم

بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ایران اگرچه در نخستین مسابقه خود نتوانست با کسب پیروزی زمین مسابقه را ترک کند و به تساوی رضایت داد، اما اتفاقات و رفتارهای مثبت خارج از جریان بازی، این تیم را به یکی از سوژههای مورد توجه رسانهها و افکار عمومی تبدیل کرد.
در جریان این دیدار، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی با نمایش روحیه جوانمردی، احترام به حریف و تعامل مثبت با هواداران، تصویری قابل توجه از ورزش حرفهای ارائه کردند. همین موضوع باعث شد تا بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و برخی رسانههای ورزشی، عملکرد تیم ملی در حاشیه مسابقه را حتی پررنگتر از نتیجه به دست آمده در زمین ارزیابی کنند.