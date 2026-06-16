تساوی در زمین، پیروزی در حاشیه + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ایران اگرچه در نخستین مسابقه خود نتوانست با کسب پیروزی زمین مسابقه را ترک کند و به تساوی رضایت داد، اما اتفاقات و رفتارهای مثبت خارج از جریان بازی، این تیم را به یکی از سوژه‌های مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی تبدیل کرد.

در جریان این دیدار، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی با نمایش روحیه جوانمردی، احترام به حریف و تعامل مثبت با هواداران، تصویری قابل توجه از ورزش حرفه‌ای ارائه کردند. همین موضوع باعث شد تا بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های ورزشی، عملکرد تیم ملی در حاشیه مسابقه را حتی پررنگ‌تر از نتیجه به دست آمده در زمین ارزیابی کنند.