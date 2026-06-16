باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حیدری اظهار داشت: پس از کهورک، ایستگاه‌های هواشناسی زابل، هیرمند، زهک، هامون و جالق با ثبت دمای ۴۷ درجه سلسیوس در زمره گرم‌ترین نقاط استان قرار گرفتند.

وی افزود: امروز ۲۴ ایستگاه هواشناسی استان دمای ۴۰ درجه سلسیوس و بیش از آن را تجربه کردند که نشان‌دهنده حاکمیت گسترده موج گرما در بخش‌های مختلف سیستان و بلوچستان است

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: دمای هوا در شهر زاهدان نیز در گرم‌ترین ساعات روز به ۴۰ درجه سلسیوس رسید که نسبت به روز گذشته یک درجه کاهش داشته است.

حیدری ادامه داد: بر اساس آخرین نقشه‌ها و پیش‌بینی‌های هواشناسی، تا سه روز آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات جنوب شرق استان شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، وقوع رگبارهای پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی فراهم است.

وی افزود: از روز چهارشنبه تا اوایل هفته آینده، وزش باد شدید در شمال استان شدت خواهد گرفت و در مناطق مستعد، وقوع طوفان گردوخاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست. همچنین از امشب روند کاهش نسبی دما در نواحی مرکزی و شمالی استان آغاز خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان در پایان توصیه کرد: شهروندان در زمان وقوع رگبارهای موقتی و بارش‌ها از توقف و اتراق در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی خودداری کرده و از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در مسیر روان‌آب‌ها بپرهیزند. همچنین در زمان غبارآلود شدن هوا، به‌ویژه گروه‌های حساس، نکات بهداشتی را رعایت کرده و از ماسک مناسب استفاده کنند. رانندگان نیز با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید افقی، در ترددهای جاده‌ای احتیاط لازم را مدنظر قرار دهند.

منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان