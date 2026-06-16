امروز قدرت موشکی و اقتدار دیپلماسی، برگرفته از وحدت مردم در صحنه است

باشگاه خبرنگاران جوان -جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در تقدیر از ایستادگی بیش از یکصد روزه مردم و تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی حول فرامین رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) بیانیه‌ای به شرح ذیل صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ و شجاع ایران سال‌هاست با وحدت و استحکام پولادین خود، دشمنان ایران را به عقب رانده و در مواجهه با آمریکای جنایتکار و همه هم‌پیمانانش، قدرت ایمان و اراده خود را در گستره‌ای بی‌نظیر به نمایش گذاشته‌اند. امروز قدرت موشکی و اقتدار دیپلماسی، همگی برگرفته از وحدت و یکپارچگی مردم در صحنه است و تا زمانی که این اتحاد خدا‌محور برقرار باشد، شکست و ضعفی در کار نخواهد بود.

در این مرحله از نبرد جبهه حق و باطل که میدان دیپلماسی، عرصه مجاهدت و ایستادگی است، از همه سربازان نظام در هیئت مذاکره‌کننده می‌خواهیم با غیرت، استحکام و بی‌اعتمادی کامل به دشمن، مطالبات به‌حق ملت را پیگیری کرده و دشمنان را بیش از پیش ناکام بگذارند.

لازم است سخنوران و جهادگران عرصه جهاد تبیین، هوشیارانه، با حلم و تدبیر و با توجه به مقتضیات زمان و موقعیت‌ها سخن بگویند و با روشنگری معرفت‌افزا، مانع بروز هیجانات دشمن‌شادکن و وحدت‌شکن شوند. دشمن حیله‌گر، تاب‌آوری و وحدت ملی ما را هدف گرفته است و امروز در جنگ ترکیبی و پیچیده، حفظ وحدت ملی از هر امر دیگری واجب‌تر است؛ چرا که حفظ نظام در گرو این عنصر مهمِ امنیت ملی و اقتدار است.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تقدیر از بیش از یکصد روز مجاهدت و حماسه‌آفرینی ملت در میادین و خیابان‌ها، همگان را به سلوک مؤمنانه در مسیر ولایت فقیه دعوت می‌کند و اعلام می‌دارد که رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) امروز با اشراف و تسلط کامل، امور کشور را راهبری کرده و در مسیر حفظ آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی، بدون هیچ‌گونه تزلزل، با قدرت و اقتدار مجاهدت می‌کنند.

در شرایط خطیر و حساس کنونی کشور و در وضعیت سکوت صحنه نبرد که بر اساس برخی توافقات و تفاهمات شکل گرفته است، باید تنها یک صدا از جبهه اسلام شنیده شود و آن، صدای وحدت یکپارچه مردم، نیروهای مسلح، کارگزاران و مسئولان نظام، تحت فرماندهی رهبر معظم انقلاب، امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) می‌باشد.

جنگ نرم دشمن با هدف زمینه‌سازی برای تهی ساختن نظام از عناصر قدرت، همچنان ادامه دارد و وظیفه تبیین و روشنگری برای فعال کردن ذهن‌ها و رساندن مردم به قدرت تحلیل عمیق حقایق و مسائل، پادزهری مؤثر در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است. روحانیت معظم در این میدان وظیفه‌ای دوچندان بر عهده دارد و بی‌تردید، همچون همیشه، در عرصه مجاهدت، پیشتاز و در ایجاد وحدت، پیشگام خواهد بود.