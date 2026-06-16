آبی که در کانال‌های آبرسانی بهینه می‌شود، خاکی که با تراکتور‌های نوین و سردخانه بزرگ، جان می‌گیرد و آموزشی که زنان روستایی و کشاورزان را توانمند می‌کند؛ این سه ضلع، مثلث پایداری کشاورزی کوه‌چنار را در کارنامه یک‌ساله جهاد کشاورزی شکل داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مجتبی هوشمندی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوه‌چنار، نقش رسانه‌ها را در تبیین دستاوردها، اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی بهره‌برداران بخش کشاورزی، بسیار حیاتی و تأثیرگذار برشمرد و اظهار کرد: این بخش، محور اصلی تأمین امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.

او با اشاره به اقدامات نظارتی بر نانوایی‌ها، گفت: در یک سال گذشته، ۲۱۲ مورد بازرسی از نانوایی‌های شهرستان انجام شده که منجر به تشکیل و ارجاع ۵۷ پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوه‌چنار تصریح کرد: تشکیل مستمر کارگروه تنظیم بازار و فعالیت تیم‌های نظارتی، تأمین و توزیع پایدار کالا‌های اساسی را در شهرستان تضمین کرده است.

او با اشاره به به عملکرد مکانیزاسیون کشاورزی، افزود: در پارسال، ۱۹ دستگاه تراکتور و ادوات کشاورزی از محل اعتبارات مکانیزاسیون جذب و بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شد. همچنین برای نخستین‌بار، یک دستگاه کشت مستقیم به ناوگان مکانیزاسیون شهرستان افزوده شد.

هوشمندی با اشاره به صدور مجوز ساخت یک واحد سردخانه با ظرفیت یک‌هزار و ۳۰۰ تن و سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد ریالی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را از اولویت‌های کلیدی بخش کشاورزی شهرستان برشمرد.

مدیر جهاد کشاورزی کوه‌چنار با اشاره به اقدامات آموزشی و ترویجی، گفت: در پارسال، ۸۵ دوره آموزشی برای هزار و ۵۵۰ نفر، ۱۱ دوره مهارتی برای ۲۵۰ نفر و برنامه‌های توانمندسازی برای ۳۱۳ نفر از زنان روستایی برگزار شد. همچنین بیش از ۱۳ هزار نفر، از خدمات آموزشی و ترویجی این مدیریت بهره‌مند شده‌اند.

او در ادامه به موضوع بهسازی راه‌های بین‌باغی پرداخت و اضافه کرد: حدود ۱۲۰ کیلومتر از این مسیر‌ها نیازمند مرمت و بهسازی است و پیگیری برای تأمین اعتبار لازم در دستور کار قرار دارد.

هوشمندی با اشاره به تداوم طرح‌های بهینه‌سازی مصرف آب و بهسازی کانال‌های آبرسانی، افزود: همه برنامه‌ها با هدف حمایت از تولید، پایداری بازار و تأمین امنیت غذایی دنبال می‌شود.

برچسب ها: بهینه‌سازی مصرف آب ، پایداری کشاورزی ، حمایت از تولید
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