فرمانده انتظامی کرمان از توقیف یک دستگاه خودروی لوکس پورشه که برابر با دستورات قضایی توقیف شده بود، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ نجفی فرمانده انتظامی کرمان از توقیف یک دستگاه خودروی لوکس پورشه که برابر با دستورات قضایی توقیف شده بود، خبر داد.

وی گفت: خودروی مذکور که به دلیل تخلفات قانونی و برابر با احکام صادره در لیست توقیفی‌های اموال سردار آزمون قرار داشت، توسط گشت‌های محسوس و نامحسوس یگان امداد شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ نجفی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با تخلفات و اجرای دقیق قانون، خاطرنشان کرد: طرح‌های نظارتی و کنترلی پلیس به‌صورت مستمر برای برقراری نظم و امنیت و همچنین برخورد با خودروهای متخلف ادامه خواهد داشت و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.

برچسب ها: توقیف خودرو ، پلیس
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