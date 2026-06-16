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سومین مرحله مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ کشور

سومین مرحله مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ کشور
عکاس زهرا سادات راد
تاریخ انتشار ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ ۲۳:۳۰
کد خبر
۹۰۹۸۴۶۰
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سومین مرحله مسابقات دو ومیدانی جایزه بزرگ آقایان با اعلام نتایج نفرات برتر به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون دو و میدانی، سومین مرحله مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ آقایان گرامیداشت شهدای جنگ رمضان که با شرکت ۲۰۳ ورزشکار از عصر امروز سه شنبه ۲۶ خرداد در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران آغاز شده بود، با معرفی برترین‌ها به پایان رسید. احسان حدادی رییس فدراسیون دو و میدانی، علیرضا صیفوری، هاشم صیامی، پریسا بهزادی، تیمور غیاثی، سلمان حسام، هادی سپهرزاد، حسین توکلی قهرمان وزنه برداری المپیک و سیاوش سپهوند رییس هیأت دو ومیدانی استان لرستان نیز در این مسابقات حضور داشتند.

سومین مرحله مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ کشور

سومین مرحله مسابقات دو ومیدانی جایزه بزرگ آقایان با اعلام نتایج نفرات برتر به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون دو و میدانی، سومین مرحله مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ آقایان گرامیداشت شهدای جنگ رمضان که با شرکت ۲۰۳ ورزشکار از عصر امروز سه شنبه ۲۶ خرداد در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران آغاز شده بود، با معرفی برترین‌ها به پایان رسید. احسان حدادی رییس فدراسیون دو و میدانی، علیرضا صیفوری، هاشم صیامی، پریسا بهزادی، تیمور غیاثی، سلمان حسام، هادی سپهرزاد، حسین توکلی قهرمان وزنه برداری المپیک و سیاوش سپهوند رییس هیأت دو ومیدانی استان لرستان نیز در این مسابقات حضور داشتند.
۲۶ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۰
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برچسب ها: دوومیدانی ، تهران
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