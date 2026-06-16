رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عصر امروز با حضور در وزارت امور خارجه با عراقچی دیدار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عصر امروز سهشنبه با حضور در وزارت امور خارجه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کردند.
در این دیدار درباره آخرین موضوعات مرتبط با سیاست و روابط خارجی با تمرکز بر تحولات بعد از جنگ تحمیلی دوم و سوم و اقدامات و فعالیتهای دستگاه سیاست خارجی گفتوگو و تبادل نظر شد.
وزیر امور خارجه در این نشست گزارش جامعی از تحولات عرصه سیاست و روابط خارجی و فراز و نشیبهای دیپلماتیک از آغاز جنگ تحمیلی سوم در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون و نیز مذاکرات ایران ـ آمریکا در اسلام آباد ارائه کرد.
عراقچی در این نشست دیدگاههای کشورمان و نیز مواضع سایر کشورها را برای نمایندگان تبیین کرد.
وزیر امور خارجه همچنین نمایندگان ملت را در جریان طرحها و پیشنهادات مختلف مطرح شده در روند مذاکرات و آخرین روندهای مرتبط با روند دیپلماتیک و تلاشهای جاری برای خاتمه جنگ تحمیلی و مفاد تفاهم خاتمه جنگ قرار داد.
عراقچی با تجلیل از مقاومت بینظیر نیروهای مسلح و حضور هوشمندانه مردم شریف ایران در خیابانها و میادین که موجب سرافرازی و اقتدار ایران شده است، یاد و خاطره همه شهدای عزیز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهونیستی به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی داشت.
در این نشست، رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ضمن تقدیر از تلاشهای دستگاه سیاست خارجی در دوره جنگ تحمیلی، نقطه نظرات و دغدغههای خود را درباره موضوعات مرتبط با تفاهم ایران ـ آمریکا مطرح کرده و بر تداوم پشتیبانی و تعامل سازنده مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با دستگاه سیاست خارجی برای تامین منافع ملی تاکید کردند.