باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى- پاپ لئو روز سه‌شنبه از توافق ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ منطقه‌ای در خاورمیانه تمجید کرد و گفت: «خدا را شکر» که قرار است این دو قدرت روز جمعه توافق خود را رسمی کنند.

لئو، که پس از انتقاد از جنگ علیه ایران، خشم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را برانگیخته بود، گفت که امیدوار است این توافق به این درگیری برای همیشه پایان دهد.

اولین پاپ آمریکایی در خارج از محل اقامت خود در کاستل گاندولفو، ایتالیا به خبرنگاران گفت: «هنوز چندین نکته برای حل و فصل وجود دارد، اما همیشه بهتر است این کار را از طریق گفت‌و‌گو از طریق مذاکره و نه با بازگشت به جنگ انجام دهیم.»

او گفت: «امیدوارم که واقعاً راه حلی برای جنگ باشد، جنگ واقعاً تمام شده باشد و بتوانیم به جلو حرکت کنیم.»

منبع: رویترز