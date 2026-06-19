محمدمهدی عباسی فرزند شهید فریدون عباسی به بیان خاطراتی از پدرش پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدمهدی عباسی فرزند شهید فریدون عباسی دانشمند هسته‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره رویکرد پدرش نسبت به آمریکا اظهار کرد: دیدگاه و مشی و نگرش شهید عباسی مبتنی بر غرب‌گرایی نبود یعنی بر مبنای اینکه آمریکا را کدخدا و همه‌کارهٔ دنیا بداند و بگوید ما باید با آن به هر قیمتی تعامل داشته باشیم، نبود. حتی من یادم هست سال ۸۲ و ۸۳ در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی وقتی از او سوال کردند گفت آخرش مثل امام حسین (ع) شهید می‌شویم.

وی بیان کرد: دیدگاه شهید عباسی بر مبنای انفعال، وادادگی، عقب‌نشینی، تضعیف جبهه مقاومت و تأمین منافع رژیم صهیونیستی نبود. یعنی هر امتیازی بخواهد، هر توافقی با دشمن شود که جبهه مقاومت‌ تضعیف شود و آرمان‌های انقلاب زیر پا گذاشته شود، استقلال کشور بخواهد خدشه‌دار بشود، ایشان محکم می‌ایستاد و به روشنگری می‌پرداخت حالا چه در حوزه هسته‌ای باشد، چه حوزه منطقه‌ای باشد، چه الان مثل الان مذاکرات باشد، چه الان مذاکرات برای جنگی که اتفاق افتاده باشد.

عباسی تصریح کرد: یکی از توییت‌های ایشان که خیلی مغفول مانده برایتان بگویم. ایشان شبی که شهید فخری‌زاده شهید شدند، یک توییتی نوشتند که از همین توییت می‌شود همهٔ جواب سؤال شما را داد. در این توییت دو ساعت بعد از شهادت فخری‌زاده، گفتند: ما ملت امام حسینیم، ما ملت شهادتیم. شهریاری، علی‌محمدی، رضایی‌نژاد، احمدی‌روشن، تهرانی‌مقدم، حاج ‌قاسم، فخری‌زاده و دیگر شهدا، این است مکتب حسین، بدون توقف، بدون ترس. بدانید روز موعود نزدیک است، روزی استوار بر خط سرخ مکتب حسین و نه بر خط شکسته برجامِ برجامیان.» حالا ما اینجا می‌توانیم برجام و برجامیان را بگوییم انفعال و وادادگی. حالا آن موقع در آن سال‌ها به آن می‌گفتند برجام و برجامیان، الان به آن می‌گویند مثلاً انفعال و وادادگی و مذاکره به هر قیمتی. دستاوردهای کشور را مثل آن موقع هسته‌ای بود، الان هم هسته‌ای هست، هم تنگهٔ هرمز هست، هم استقلال کشور هست. ایشان می‌گفت که روز موعود نزدیک است، روزی استوار بر خط مکتب حسین، نه بر خط انفعال. هشتگ انتقام سخت، هشتگ محو اسرائیل. همیشه در همهٔ زندگیش از اول انقلاب تا لحظهٔ شهادتش، ایدئولوژیش بر مبنای این خط بود.

فرزند شهید عباسی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا آمریکا و اسرائیل پدر شما را شهید کردند؟، گفت: ایشان در مواضعش اسرائیل را به فرموده امام، یک غده سرطانی می‌دانست. از یک جهت، از نظر ایدئولوژی برای رژیم صهیونیستی تهدید به حساب می‌آمد و از جهت دیگر هم اینکه داشت روی عرصه علوم اقتدارآفرین فعالیت می‌کرد. علوم اقتدارآفرین برای کشورهای ابرقدرت و استکباری خط قرمز است و نمی‌توانند تحمل کنند که آن کشور در این فناوری‌ها حرف برای گفتن داشته باشد لذا ترور می‌کنند تا هم با خیال خودشان و هم افراد دیگر، عده‌ای را درس عبرت کنند که افراد دیگر و نسل جدید سراغ فناوری‌های اقتدارآفرین نروند و هم اینکه با حذف آن فرد بتوانند برنامه آن فعالیت‌ها را یک بار دیگر به تعویق بیندازند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا شهید عباسی برنامه‌ای داشتند که با شهید شدنشان این برنامه عملیاتی نشده باشد و همچنان آن کار روی زمین مانده باشد؟، اظهار کرد: شاید اگر آن ترور اولشان محقق می‌شد، یک‌مقدار بحث هسته‌ای به تعویق می‌افتاد، اما درباره ترور دوم می‌توانم بگویم قطعا نه چون ایشان در این فرصتی که مانده بود، دانش و تجربیاتش را به نسل بعد منتقل کرده بود و به حوزه انتخاباتی کازرون در مجلس رفته بود و فعالیت‌های غیرهسته‌ای داشت و نقشش بیشتر نقش تبیینی شده بود؛ نقش اینکه جریان غرب‌گرا بخواهد صنعت هسته‌ای و دستاوردهای دانشمندان دیگر را از بین ببرد، این موارد را برای جامعهٔ انقلابی و مردم را تبیین می‌کرد و مصاحبه می‌کرد. یعنی در نقش مشاور بود و در نقش هسته‌ای خیلی کمتر کار می‌کرد، مخصوصاً سال آخر که در دانشگاه بود و به دانشجو‌ها درس می‌داد لذا آن دانش هسته‌ای را کاملا به نسل بعدی منتقل کرده بود.