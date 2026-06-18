باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید محمد صادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران درمورد نظام جدید تخصیص ارز در رادیو اقتصاد گفت: هر سال در کمیته ارزی، سهمیه‌ها و منابع ارزی هر بخشی از مصارف کشور مثل کالا‌های اساسی و... مصوب شده و منابع آنها تعیین می‌شوند که به هر بخش، چه اندازه منابع تخصیص داده می‌شوند و به چه صورت باید مدیریت شوند.

قنادزاده ادامه داد: امسال، به دلیل این که قبل از سال جدید و به واسطه جنگ اخیر، تلاطماتی به وجود آمد و موضوع منابع ارزی دچار یک سری نقصان‌ها و مشکلاتی شد تصمیم گرفته شد به دلیل کاهش منابع، اولویت‌بندی‌هایی صورت بگیرد و بتوانیم علاوه بر این که تولید کشور را در حد ضروریات سرپا نگه داریم، منابع کشور را مدیریت کنیم تا تبعات جنگ خیلی جدی به حوزه‌های صنعت و تولید و اشتغال کشور آسیب وارد نکند. به همین دلیل، بسته‌ای تدوین شد و روش‌های تأمین منابع ارزی را به صورت کامل تشریح کردیم و یک سری از روش‌ها، قبل از این، خیلی مرسوم نبودند و سیاست‌گذار ارزی موافق آنها نبود، امّا در شرایط اضطرار باید به سمتی می‌رفتیم که از همه منابع موجود استفاده کنیم.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در یک سمت ترازنامه، همه روش‌های تأمین منابع ارزی را مشخص کرده و در سمت دیگر، مصارف را دسته‌بندی کردیم و با توجه به این که یک سری از کالاها، کالا‌های حیاتی کشور هستند و باید در هر شرایطی و به هر شکلی تأمین شوند در دسته کالا‌های حیاتی قرار گرفتند و دسته دیگر، کالا‌هایی هستند که برای تولید کشور حیاتی هستند و دسته سوم، کالا‌هایی که برای حفظ اشتغال باید تأمین منابع ارزی کنیم و متناسب با این سه دسته، منابع ارزی تأمین کردیم.

قنادزاده افزود: مهم‌ترین بخش این طرح، دسته‌بندی بود که انجام شد و کالا‌ها به سه دسته تقسیم شدند؛ کالا‌های حیاتی، ضروری و کالا‌هایی که برای حفظ اشتغال کشور لازم بودند.