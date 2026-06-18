مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به آخرین وضعیت پرواز‌های خارجی گفت: در حال رایزنی و مذاکره با شرکت‌های هواپیمایی خارجی هستیم، اما همه شرکت‌ها هنوز امکان بازگشت به میدان و انجام پرواز را پیدا نکرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رامین کاشف‌آذر  مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی  در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  اظهار داشت: بازگشت پرواز‌ها و انجام عملیات پروازی در حوزه فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از پنجم اردیبهشت‌ شروع شد و اکنون به عدد خیلی خوبی رسیده‌ایم.

وی افزود: در حال حاضر آمادگی داریم و نزدیک به ۸۰ نشست و برخاست روزانه در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) انجام می‌شود؛ این عملیات توسط شرکت‌های هواپیمایی داخلی که پرواز‌های بین‌المللی ما را انجام می‌دهند، صورت می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ادامه داد: در حال رایزنی و مذاکره با شرکت‌های هواپیمایی خارجی هستیم، اما همه شرکت‌ها هنوز امکان بازگشت به میدان و انجام پرواز را پیدا نکرده‌اند.

کاشف‌آذر تصریح کرد: قبل از جنگ ۱۲ روزه، یعنی زمانی که جنگ ۱۲ روزه اتفاق افتاد، شرایط به گونه‌ای شد که دوباره شاهد توقف‌هایی بودیم، اما با مذاکراتی که صورت گرفته، به‌زودی شاهد بازگشت پرواز‌های خارجی برای انجام عملیات بین‌المللی در فرودگاه امام خمینی (ره) خواهیم بود.

وی درباره آمادگی برای پرواز‌های اربعین نیز گفت: برای پرواز‌های اربعین برنامه‌ریزی وجود دارد و آمادگی ۱۰۰ درصدی داریم. قطعاً پرواز‌های بین‌المللی اربعین در این ایام بدون هیچ مشکلی انجام خواهد شد.

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برچسب ها: حمل‌ونقل ، پرواز
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