باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که مذاکرات برای تثبیت آتشبس در نوار غزه و اجرای توافق مورد حمایت آمریکا در اکتبر ۲۰۲۵ وارد مراحل نهایی شده است، مفهومی جدید با عنوان «خط زرد» به یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در محافل سیاسی و امنیتی منطقه تبدیل شده است.
خط زردی که از نگاه بسیاری از تحلیلگران، صرفاً یک تدبیر امنیتی موقت نیست، بلکه بخشی از راهبرد بلندمدت اسرائیل برای تغییر جغرافیای سیاسی و امنیتی غزه و ایجاد الگویی جدید برای مدیریت بحرانهای مرزی در منطقه محسوب میشود.
بر اساس طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ غزه، مرحله نخست توافق شامل توقف درگیریها، تبادل اسرا و ایجاد ترتیبات امنیتی جدید در بخشهایی از نوار غزه است. اما همزمان با پیشرفت مذاکرات، ارتش اسرائیل اقدام به ایجاد کمربندهای امنیتی، مناطق حائل و خطوط کنترلی کرده که در ادبیات رسانهای و امنیتی با عنوان «خط زرد» شناخته میشود.
خط زرد چیست؟
«خط زرد» در واقع به مجموعهای از خطوط و محدودههای امنیتی اطلاق میشود که رژیم اسرائیل پس از ماهها جنگ در غزه تلاش کرده آنها را با اتکا به قدرت نظامی و حضور میدانی تثبیت کند. این خطوط نه بر اساس مرزهای رسمی یا توافقات سیاسی، بلکه بر مبنای واقعیتهای نظامی شکل گرفتهاند.
به بیان دیگر، رژیم اسرائیل در حال ترسیم مجدد نقشه غزه با «خطکش و آتش» است؛ یعنی ابتدا با عملیات نظامی و تخریب گسترده، مناطق مورد نظر را از سکنه خالی کرده و سپس با استقرار نیروها و ایجاد زیرساختهای امنیتی، مرزهای جدیدی را تعریف میکند.
کارشناسان معتقدند این سیاست بخشی از راهبردی است که هدف آن کاهش تهدیدهای امنیتی آینده علیه اسرائیل و افزایش عمق دفاعی در اطراف مرزهای جنوبی این رژیم است.
غزه جدید از نگاه رژیم اشغالگر
جنگ طولانی غزه خسارات بیسابقهای به زیرساختهای باریکه غزه وارد کرد. بسیاری از مناطق مسکونی، مراکز خدماتی و شبکههای ارتباطی نابود شدند و جابهجایی گسترده جمعیت رخ داد. در چنین شرایطی، اسرائیل فرصت را مناسب دیده تا علاوه بر اهداف نظامی، تغییراتی بنیادین در ساختار جغرافیایی و امنیتی غزه ایجاد کند.
برخی گزارشها نشان میدهد مناطق حائل جدیدی در امتداد مرزهای شمالی و شرقی غزه شکل گرفته که عمق آنها در برخی نقاط به چند کیلومتر میرسد. این مناطق عملاً دسترسی اهالی فلسطین به بخشهایی از اراضی خود را محدود کرده و وضعیت جدیدی را در زمین ایجاد کرده است.
به اعتقاد تحلیلگران، اگر این ترتیبات در قالب توافق آتشبس تثبیت شود، ممکن است به یک واقعیت دائمی تبدیل شود؛ واقعیتی که بازگشت به شرایط پیش از جنگ را بسیار دشوار خواهد کرد.
الگوی جدید امنیتی اسرائیل
ناظران منطقهای معتقدند «خط زرد» صرفاً به غزه محدود نمیشود؛ تلآویو در سالهای اخیر تلاش کرده مفهوم جدیدی از امنیت مرزی را تعریف کند؛ مفهومی که مبتنی بر ایجاد مناطق حائل، کنترل میدانی و مداخله پیشگیرانه است.
این رویکرد پس از حملات گسترده سال ۲۰۲۳ و جنگهای بعدی بیش از گذشته مورد توجه تصمیمگیران اسرائیلی قرار گرفت. از نگاه آنها، اتکا به سامانههای اطلاعاتی و دیوارهای مرزی به تنهایی کافی نیست و باید عمق امنیتی بیشتری در مناطق پیرامونی ایجاد شود.
در همین چارچوب، غزه به آزمایشگاهی برای اجرای این مدل جدید تبدیل شده است؛ مدلی که در آن مرزها نه صرفاً خطوط سیاسی، بلکه مناطق امنیتی چندلایه محسوب میشوند.
نگاه آمریکا به طرح خط زرد چه رنگی است؟
ایالات متحده اگرچه رسماً از تغییر مرزهای غزه حمایت نکرده، اما در عین حال بر ضرورت ایجاد ترتیبات امنیتی پایدار برای جلوگیری از تکرار جنگ تأکید دارد. واشنگتن معتقد است هر توافقی که نتواند نگرانیهای امنیتی اسرائیل را برطرف کند، در بلندمدت شکننده خواهد بود.
با این حال، منتقدان میگویند سکوت آمریکا در قبال ایجاد مناطق حائل و تغییرات میدانی، عملاً به اسرائیل فرصت داده تا واقعیتهای جدیدی را بر زمین تحمیل کند. به باور آنها، هرگونه توافق سیاسی آینده ناگزیر باید با شرایطی مواجه شود که اکنون از طریق اقدامات نظامی شکل گرفته است.
برخی دیپلماتهای غربی نیز هشدار دادهاند که تثبیت چنین خطوطی میتواند روند تشکیل دولت فلسطینی و احیای مذاکرات سیاسی را پیچیدهتر کند.
برای فلسطینیها، «خط زرد» تنها یک مفهوم امنیتی نیست؛ بلکه نمادی از احتمال کاهش بیشتر قلمرو قابل استفاده در غزه به شمار میرود. بسیاری از گروههای فلسطینی معتقدند ایجاد مناطق حائل گسترده، بخشی از سیاستی است که در نهایت به تغییر دائمی وضعیت سرزمینی منجر خواهد شد.
ساکنان غزه نیز نگراناند که پس از پایان جنگ امکان بازگشت به مناطق تخلیهشده را نداشته باشند. تجربههای گذشته در منطقه نشان داده که بسیاری از ترتیبات امنیتی موقت، به مرور زمان به وضعیتهای دائمی تبدیل شدهاند. از همین رو، موضوع خطوط امنیتی جدید به یکی از چالشهای اصلی مذاکرات پس از جنگ تبدیل شده است.
احتمال اجرای مدل خط زرد در لبنان
یکی از مهمترین نگرانیهای مطرحشده در محافل منطقهای، احتمال انتقال الگوی «خط زرد» به جبهه لبنان است؛ به همین دلیل هم جمهوری اسلامی ایران موضوع لبنان را از نکات اساسی تفاهم با آمریکا قرار داد و از آن کوتاه نیامد؛ طی ماههای اخیر، درگیریهای مرزی میان اسرائیل و حزبالله موجب شده مسئله ایجاد کمربندهای امنیتی در جنوب لبنان بار دیگر مطرح شود.
برخی تحلیلگران معتقدند اگر اسرائیل بتواند مدل غزه را به عنوان یک تجربه موفق معرفی کند، ممکن است در آینده تلاش کند ترتیبات مشابهی را در مرزهای شمالی خود نیز پیاده کند.
هدف از این سیاست، دور نگه داشتن نیروهای مقاومت از مرزها و ایجاد منطقهای حائل میان دو طرف عنوان میشود. هرچند تحقق چنین سناریویی با موانع سیاسی و نظامی متعددی روبهرو خواهد بود.
آیا سوریه مقصد بعدی سیاست خط زرد است؟
در کنار لبنان، برخی ناظران از سوریه نیز به عنوان یکی از مناطقی یاد میکنند که ممکن است تحت تأثیر این الگوی امنیتی قرار گیرد. اسرائیل طی سالهای اخیر بارها در جنوب سوریه عملیات نظامی انجام داده و همواره بر ضرورت جلوگیری از استقرار نیروهای نزدیک به مرزهای خود تأکید کرده است.
به همین دلیل، برخی کارشناسان معتقدند تجربه غزه میتواند در آینده به مبنایی برای سیاستهای مشابه در جبهه سوریه تبدیل شود؛ سیاستی که هدف آن ایجاد مناطق تحت کنترل یا نفوذ امنیتی در نزدیکی مرزها خواهد بود. روز گذتشه بود که منابع خبری در سوریه از نفوذ نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به روستای «القحطانیه» در استان قنیطره و اقدام تحریکآمیز آنان در این منطقه خبر دادند.
نظامیان صهیونیست با نفوذ به روستای القحطانیه پرچم این رژیم را در آنجا برافراشتند!
اگرچه توافق آتشبس میتواند به ماهها جنگ و ویرانی در غزه پایان دهد، اما بسیاری از پرسشهای اساسی همچنان بیپاسخ ماندهاند. مهمترین پرسش این است که آیا خطوط جدیدی که در جریان جنگ شکل گرفتهاند، بخشی از ترتیبات موقت خواهند بود یا به مرزهای عملیاتی دائمی تبدیل میشوند؟
پاسخ به این سؤال میتواند آینده غزه، روند سیاسی فلسطین و حتی معادلات امنیتی کل منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. آنچه مسلم است این است که مفهوم «خط زرد» فراتر از یک اصطلاح نظامی، به نمادی از تلاش برای بازتعریف جغرافیا از طریق قدرت نظامی تبدیل شده است؛ راهبردی که اگر در غزه تثبیت شود، ممکن است در سایر نقاط خاورمیانه نیز مورد استفاده قرار گیرد.
در شرایطی که منطقه چشمانتظار پایان یکی از طولانیترین و ویرانگرترین جنگهای سالهای اخیر است، بسیاری از تحلیلگران معتقدند نبرد اصلی پس از امضای آتشبس آغاز خواهد شد؛ نبردی بر سر نقشه، مرزها و واقعیتهای جدیدی که در سایه جنگ شکل گرفتهاند.