رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در برخی از رشته‌های علوم انسانی حتی یک نفر فارغ‌التحصیل بیکار نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - شجاع احمدوند در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان به مقایسه وضعیت اشتغال در رشته‌های انسانی با فنی و حرفه‌ای پرداخت و گفت: در حال حاضر، بازار کار رشته‌های انسانی به اندازه رشته‌های فنی و حرفه‌ای رونق ندارد، اما این به معنای عدم وجود فرصت‌های شغلی نیست. دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان قطب علوم انسانی، اقدامات متعددی را برای رفع این نابرابری و جذب هرچه بیشتر دانشجویان به این رشته‌ها انجام داده است.

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی با رد این تصور که در تمام رشته‌های انسانی بیکاری وجود دارد، افزود: در برخی از رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی، از جمله اقتصادی، بیمه، حقوق و روانشناسی، حتی یک نفر فارغ‌التحصیل بیکار نداریم.

احمدوند ادامه داد: در مقاطع تحصیلات تکمیلی، به ویژه دکترا، آمار اشتغال ما بسیار بالاست و در برخی رشته‌ها به نزدیک ۱۰۰ درصد می‌رسد.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به رشته‌هایی که ممکن است محدودیت‌های بیشتری در اشتغال داشته باشند، ادامه داد: در برخی رشته‌ها مانند علوم سیاسی، ممکن است فارغ‌التحصیلان به طور مستقیم در حوزه تخصصی خود مشغول به کار نشوند. با این حال، این افراد در حوزه‌های مختلفی از جمله وزارت کشور، وزارت امور خارجه، و بخش‌های بین‌الملل دستگاه‌های اجرایی جذب می‌شوند.

وی افزود: همچنین، گرایش فزاینده‌ای به سمت فعالیت در بخش خصوصی به دلیل درآمدزایی بیشتر، مشاهده می‌شود.

برچسب ها: اشتغال فارغ التحصیلان ، علوم انسانی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
حمید بنار
۱۷:۱۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
سلام خدمت آقای دکتر احمدوند
دست مریزاد و خسته نباشید
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۶ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
چرندیات
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
احمدی
۰۲:۴۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
دانشگاهی مزخرف ، با ادعاهای توخالی!
۵
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
جک میگید ؟!
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۹ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
چرا آمار دروغ میدی پس این همه لیسانس حقوق بیکار را نمی بینی ؟
۶
۳۳
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Iran (Islamic Republic of)
فرهاد
۰۹:۲۵ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
مثلا فارغ التحصیلان شهزستان چطور به وزارتخونه دسترسی دارند؟
۰
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
صرفاً اشتغال به کار که ملاک نیست مهم درآمده که ناچیزه اونم به خاطر اشباع شدن بسیاری از شغل هاست.
۱
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۹ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
آدم واقعا با سواد بی پول نمی‌مونه
۲۸
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۱۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
عوضش رشته های تخصصی همه بیکارند!!!؟؟؟؟
۸
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۶ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
رشته های علوم انسانی تحصصی نیستند؟ اینقدر ک اونا تخصصی اند بقیه رشته ها تخصصی نیستن
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