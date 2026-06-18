باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - شجاع احمدوند در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان به مقایسه وضعیت اشتغال در رشته‌های انسانی با فنی و حرفه‌ای پرداخت و گفت: در حال حاضر، بازار کار رشته‌های انسانی به اندازه رشته‌های فنی و حرفه‌ای رونق ندارد، اما این به معنای عدم وجود فرصت‌های شغلی نیست. دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان قطب علوم انسانی، اقدامات متعددی را برای رفع این نابرابری و جذب هرچه بیشتر دانشجویان به این رشته‌ها انجام داده است.

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی با رد این تصور که در تمام رشته‌های انسانی بیکاری وجود دارد، افزود: در برخی از رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی، از جمله اقتصادی، بیمه، حقوق و روانشناسی، حتی یک نفر فارغ‌التحصیل بیکار نداریم.

احمدوند ادامه داد: در مقاطع تحصیلات تکمیلی، به ویژه دکترا، آمار اشتغال ما بسیار بالاست و در برخی رشته‌ها به نزدیک ۱۰۰ درصد می‌رسد.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به رشته‌هایی که ممکن است محدودیت‌های بیشتری در اشتغال داشته باشند، ادامه داد: در برخی رشته‌ها مانند علوم سیاسی، ممکن است فارغ‌التحصیلان به طور مستقیم در حوزه تخصصی خود مشغول به کار نشوند. با این حال، این افراد در حوزه‌های مختلفی از جمله وزارت کشور، وزارت امور خارجه، و بخش‌های بین‌الملل دستگاه‌های اجرایی جذب می‌شوند.

وی افزود: همچنین، گرایش فزاینده‌ای به سمت فعالیت در بخش خصوصی به دلیل درآمدزایی بیشتر، مشاهده می‌شود.