در حالی که پدافند‌های چندلایه و سامانه‌های پاتریوت پایگاه آمریکا در کویت در جستجوی هدفی نامرئی بودند، یک دسته پروازی با عبور از خطوط فشار قوی و از میان گشتی‌های دشمن، به قلب استراتژیک پایگاه منطقه نفوذ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز دوم جنگ رمضان، جنگنده‌های F۵ ایران پایگاه های امریکایی‌ها را کویت هدف قرار دادند، عملیاتی که شانس بازگشت خلبانان آن ناچیز بود!

فرمانده دسته پروازی شرکت کننده در این عملیات خارق العاده در مصاحبه‌ای تلویزیونی می‌گوید: روز اول جنگ(نهم اسفند۱۴۰۴)، من پرواز آزمایشی بودم. وقتی که پرواز را انجام دادیم، بعد از ساعتی متوجه شدیم که متأسفانه به کشورمان مجدداً حمله شده از این رو دوست داشتیم بلافاصله عملیات جبرانی انجام بدهیم. این موضوع سریعاً در دستور کار قرار گرفت که باید انجام بدهیم.

وی ادامه داد: محل مورد حمله بزرگ‌ترین محل استقرار سربازان تروریست آمریکایی در منطقه، از لحاظ اهمیت بود؛ بسیار استراتژیک و با نیروهای زیادی بود.

این فرمانده در ادامه این روایت بیان می‌کند: روز دوم جنگ برای انجام عملیات پرواز کردیم، در ارتفاع کمتر از ۵۰ پا حرکت کردیم و هر سه نفر ما هم‌قسم شدیم که این کار را انجام دهیم. از لحاظ استاندارد پروازها در ارتفاع ۵۰۰ پایی انجام می شود اما ما با سرعت بالا در ارتفاع کمتر از ۵۰ پا پرواز می. کردیم زیرا می‌دانستیم سامانه پاتریوت در منطقه مستقر است و پدافند چندلایه دارد از این رو اگر در فاصله بالا پرواز می‌کردیم ردیابی می‌شدیم.

وی ادامه داد: ما می‌دانستیم آواکس بالا هست و سایت‌های شنود فعال هستند، از این رو پرواز ما در سکوت کامل رادیویی این پرواز انجام شد ما وارد آب‌های بعضی از کشورهای همسایه شدیم. ناگفته نماند، دو سه تا کشتی بودند. این‌قدر ما پایین پرواز می‌کردیم که از بین دو تا کشتی عبور کردیم. عرشه‌شان از ما بالاتر بود؛ یعنی ملوان‌ها از عرشه ما را نگاه می‌کردند

این فرمانده افزود: پایگاه مدنظر یک پایگاه آمریکایی‌ساز بود، مشخص بود، و ما هم نقشه هوایی‌اش را داشتیم، بلافاصله پایگاه را که دیدیم، بمباران سنگین انجام شد. هلیکوپترهای خیلی زیاد و پیشرفته، آنجا بودند و با عملیات ما یکی یکی منفجر شدند.

وی گفت: این عملیان به همه دنیا نشان داد که قدرت تخریب ما چه قدر بالا بود، انگار که خداوند هر بمب ما را به چند بمب تبدیل می‌کرد و وسعت آتش‌سوزی بسیار بالا بود.

یکی دیگر از خلبانان در ادامه گفت: در ابن عملیات، هواپیماهای کویتی به اشتباه سه جنگنده امریکایی را که قصد حمله به ایران را داشتند به جای ما مورد هدف قرار دادند و این لطف خدا بود که آنان اشتباه کردند

وی افزود: فردای آن روز عکسی از یک خلبان کویتی که ریجکت کرده بود منتشر شد که وی خلبان یکی از همان جنگنده هایی بود که اشتباهی توسط کویت هدف قرار گرفتند این موضوع موجب عصبانیت ترامپ هم شد

در ادامه خلبان سوم این پرواز قهرمانه گفت: ما عزادار کودکان میناب بودیم و قصدمان تمام کردن عملیات بود. می‌گفتند شاید برنگردیم ولی ما باز هم مصمم بودیم برویم زیرا هدفمان مشخص بود.

وی درباره زمان این عملیات گفت: تقریباً با عملیات فریبی که انجام دادیم، جمعاً حول‌وحوش ۵۰ دقیقه این پرواز به طول انجامید و این را هم بگوییم که تعداد کمی از فرماندهان از این عملیات با خبر بودند.

دیگر خلبان که در کابین عقب نشسته بود که از این اتفاق هیچ فیلم و عکسی نگرفتیم؛ چون کسی که فیلم می‌گیرد، به بازگشت امید دارد، اما ما اصلاً فکر نمی‌کردیم، برگردیم.

وی افزود: صبح قبل از عملیات، نگاهی به فرزندانم کردم و گمان کردم شاید آخرین دیدار باشد؛ در ذهنم پدر و مادرم بودند.

این تیزپرواز شجاع کشورمان یادآور شد: تک‌فرزند بودم و خواهرم را تازه از دست داده بودیم؛ دلم نمی‌خواست داغی دیگر بر دلشان بگذارم، اما برای انجام این مأموریت، کاملاً مصمم بودم.

برچسب ها: جنگ تحمیلی سوم ، جنگ رمضان ، قدرت ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
سعیدازمشهدمقدس
۱۱:۲۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
ایرانی یعنی غیرت ،ایرانی یعنی شجاعت دست بوس خلبان شجاع وطنم هستم درود به شرافت تون به عشق کودکان میناب پروازکردیدمطمئن باشیددعای کودکان میناب پشت سرشمابود
ایران سربلندکردیددقیقاحمله به H3دوباره ای خلق کردیدبااین تفاوت ایندفعه مقابل ابرقدرت پوشالی قرارگرفتیدکه مدعی پیشرفته ترین تکنولوژی دنیاست
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
درودهای فراوان بر حماسه آفرینان
هرچه تلاش نمودم که‌ حروف و کلماتی از چند زبان مختلف انتخاب کنم که شایسته‌ این عمليات خارج از وصف باشد، نیافتم. به‌ اعتقاد حقير، تکلیف جنگ رمضان با این رشادت، شفاف گردید و پایان آن‌را رقم زد. خداوند حافظ جان و مال و ناموس و شرفتان باد.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
انشاءالله درپی حماسه آفرینی ها و جانفشانی امثال این دلاور مردان ، دیگر هیچ بیگانه ای مخصوصا آمریکا، هوس احداث پایگاه در منطقه به سرش نزنه .
سربلند وسلامت باشید انشاءالله 🤲🇮🇷
۰
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Iran (Islamic Republic of)
م
۱۰:۰۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
مردان واقعی
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
هادی
۰۹:۴۷ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
شما افتخار ایران عزیز هستید.
❤️❤️❤️❤️❤️
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
سلام
خدا حافظ شما دلاوران وقهرمانن عزیز از جان گذشته خودتون و خانواده شما باشد
شما حق بزرگی گردن این ملت و مملکت دارید
امیدوارم شما ودیگر قهرمانان این مملکت که از کشور با جان و دل پاسداری میکند
خدا نگهدار ش باشه
شیر مادر وزحمت پدر حلالتان باد
خدا در کارتون باد همیشه
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
جمشید
۰۸:۴۵ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
شما نشان دادید.... ایرانی شجاع و وطن پرست و باهوش است...با جنگنده ۵۰ سال پیش بر دشمنان سرتاپا مسلح ..پیروز شدید....درود و سلام بر شما...
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۹ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
باعث افتخار تمام ایرانی ها و آزادگان‌جهان هستید. نان پدر و شیر مادر حلالتان
۱
۳۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
امیداریم همیشه در سلامت و تندرستی و پایداری باشید . انشاء الله
۱
۳۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
درود و سپاس برای تیزپروازان ایران عزیزمان،سلامت و پیروز باشید.
۲
۳۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۵ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
خداقوت که همه ی شماعزیزان ثابت کردیدکه اسطوره های شاهنامه ایرانیان واقعی هستند،نه افسانه ای
۱
۳۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
دمتون گرم
امید ما شماهایین
۱
۳۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
حماسه رااین شیرمردان افریدند
۱
۳۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۵۶ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
خدا قوت
۱
۳۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۲۹ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
خداحفظتون کنه دلاورمردان
۱
۳۴
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۱۲
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