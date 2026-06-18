باشگاه خبرنگاران جوان - شانزدهمین جلسه ستاد مردمی پشتیبانی از جنگ به میزبانی سازمان اوقاف و امور خیریه با حضور نمایندگان نهادهای مختلف برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف، با ارائه رویکردی تهاجمی و عملیاتی به چالش‌های کشور، بر پیوند ناگسستنی میان «بصیرت عاشورایی» و «تحول دانش‌بنیان در اقتصاد» برای عبور از موانع راهبردی تأکید کرد.

حجت الاسلام خاموشی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی برگرفته از فرهنگ عاشورا و شعور دینی است، گفت: مسیر مقاومت، منطق اصلی حرکت ماست، در فضای فعلی باید با قدرت در تمامی ابعاد ظاهر شد و از هرگونه تشتت در راهبری پرهیز کرد.

خروج از اقتصاد نفتی؛ استراتژی تحول‌آفرین اوقاف

رئیس سازمان اوقاف گفت: تا زمانی که نگاه به نفت به عنوان موتور بودجه وجود داشته باشد، مشکلات حل نمی‌شود. وی همچنین از تغییر نگاه به اموال وقفی خبر داد و افزود: وقف نباید دارایی راکد باشد؛ باید با مدیریت صحیح و اقتصادی‌سازی دارایی‌ها، از ظرفیت‌های خفته، ارزش‌افزوده ایجاد کرد.

وی همچنین بر اجرای قانون الزام به صدور اسناد تک‌برگی برای تمامی املاک اوقاف تا پایان سال برای تضمین شفافیت و رفع اختلافات ملکی تأکید کرد.

پروژه‌های فناورانه؛ از «زراعت چوب» تا «انرژی‌های خورشیدی»

حجت الاسلام خاموشی در بخش راهبردهای اقتصادی با اشاره به ظرفیت کاشت ۵ میلیون هکتار زراعت چوب، تأکید کرد: درآمدهای حاصل از این صنعت در بسیاری از کشورها از نفت پیشی گرفته است. این طرح علاوه بر کاهش دما و اشتغال‌زایی، کشور را از واردات چوب بی‌نیاز می‌کند.

وی همچنین هدف‌گذاری دستیابی به ۱۴۰ هزار مگاوات برق خورشیدی در ۳ سال را یکی از اولویت‌های اصلی دانست و از موفقیت پروژه‌های آزمایشی نظیر طرح ۲.۵ مگاواتی چابهار خبر داد.

رئیس سازمان اوقاف با تأکید بر «علمی کردن کشاورزی»، به تکنولوژی‌های نوین نظیر تولید جنین دام (IVF) و ترکیب آبزی‌پروری با مزارع اشاره کرد که منجر به افزایش چشمگیر بهره‌وری و غنی‌سازی خاک می‌شود.

وی همچنین از روش «توکنیزاسیون» برای جذب سرمایه‌های خرد مردم در پروژه‌های کلان تولیدی خبر داد تا ضمن جلوگیری از سوخت شدن نقدینگی، سودآوری عادلانه‌ای برای مردم فراهم شود.

در حوزه بومی‌سازی نیز، وی با اشاره به تولید کاتالیست‌های خودرو با اتکا به دانش بومی، بر لزوم تمرکز شرکت‌های دانش‌بنیان بر ارزآوری و کاهش هزینه‌های مردم تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی در پایان با فراخواندن مدیران به رویکردهای جهادی و نتیجه‌گرا، تأکید کرد: امروز قدرت ژئوپلیتیک ایران نیازمند قدرت‌مندی در تمامی ابعاد است؛ باید با دانش، فناوری و وحدت در راهبری، از سد جنگ شناختی دشمن عبور کنیم.

۸۰۶ بقعه و ۷۲۲ موکب سازمان اوقاف به پناهگاه مردم تبدیل شد

حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، در شانزدهمین جلسه ستاد مردمی پشتیبانی از جنگ از اسکان بیش از ۱.۷ میلیون نفر در بقاع متبرکه و مواکب خبرداد و گفت: در این دوره، بقاع متبرکه به پناهگاه مردم تبدیل شد و خدمات گسترده‌ای ارائه گردید.

وی با تسلیت فرا رسیدن ماه محرم و گرامیداشت یاد شهدا اظهار داشت: این توفیق را داشتیم که در ایام ماه مبارک رمضان در فعالیت‌های مربوط به بقاع متبرکه و امامزادگان و منابع موقوفات اجرای نیت‌ها را انجام دهیم که همزمان مصادف با جنگ تحمیلی شد.

معاون سازمان اوقاف در این مراسم به آمار اسکان خانواده ها در ایام جنگ اخیراشاره کرد و گفت: ۳۹۳ هزار نفر در زائرسراها و یک میلیون و ۳۸۵ هزار نفر به صورت اضطراری در چادرهای صحن‌ها و شبستان‌ها اسکان داده شدند. همچنین ۲۹۹ هزار نفر-شب از نیروهای ویژه (بسیج و نظامی) پذیرایی شد.

حجت الاسلام عادل از توزیع بیش از ۶۰ هزار بسته معیشتی در قالب «طرح قرار دوازدهم» با هزینه ۱۴۲ میلیارد تومان و بیش از ۳ میلیون قلم کالای فرهنگی با هزینه ۱۰۱ میلیارد تومان خبر داد.

وی منابع مالی این اقدامات را برشمرد و گفت: ۶۴ میلیارد تومان کمک نقدی مردمی، ۱۸۱ میلیارد تومان کمک غیرنقدی مردمی، ۱۸۴ میلیارد تومان عواید بقاع متبرکه، ۱۹۴ میلیارد تومان از محل موقوفات و ۱۱ میلیارد تومان از سایر منابع استانی تأمین شد.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف اعلام کرد: ۸۰۶ بقعه فعال، ۷۲۲ موکب برپا شده، ۲۲۷ هزار و ۹۵۴ خادم فعال، ۲ هزار و ۳۲۳ مبلغ اعزامی، ۱۰۷ هزار مراجعه به واحدهای مشاوره، ۳۶۴ تدفین شهید در بقاع و ۲ هزار و ۹۱۲ برنامه گرامیداشت شهدا تحت عنوان «به یاد علمدار» از دیگر اقدامات ما بود.

حجت الاسلام عادل از تصمیم سازمان برای توقف افزایش اجاره‌بهای املاک مسکونی موقوفه از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان سال ۱۴۰۵ به منظور حمایت از مستأجرین خبر داد.

وی در پایان به برآورد خسارت‌ها اشاره کرد و گفت: در ایام جنگ اخیر، ۱۹ بقعه متبرکه، ۱۸۶ مسجد، ۱۵ موقوفه و ۵ واحد اداری خسارت دیده‌اند.

منبع: سازمان اوقاف