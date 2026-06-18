مدیرکل همکاری‌های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به آثار ارسالی به دبیرخانه جایزه جهانی شعر امام شهید(ره) گفت: مجموعه شعرهای برگزیده این رویداد بین‌المللی در کتابی با عنوان «ایران‌مرد» گردآوری خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین نشست شورای اجرایی جایزه جهانی شعر امام شهید (ره) با حضور اعضای ستاد برگزاری، روند‌های محتوایی و اجرایی به میزبانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

محمدعلی ربانی، مدیرکل همکاری‌های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گزارشی از روند‌های کلی طی شده تاکنون ارائه و برنامه‌ها و اهم اقدامات آتی را تبیین کرد.

وی بیان کرد: با توجه به نزدیک بودن مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید، باید مراسمی درخور و شایسته نام ایشان برگزار گردد. آیین پایانی مراسم سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ در مرکز همایش‌ها و حسینیه الزهرا (س) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خواهد بود. در این مراسم افزون بر مقامات و شخصیت‌های ممتاز ایرانی و خارجی، جمعی از اهل ادب و شعر و هنر به ارائه مطلب و بیان احساسات خویش خواهند پرداخت.

علیرضا قزوه، دبیر علمی این جایزه در سخنانی، گفت: ما تجربه همکاری بسیار عالی با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به ویژه در جشنواره شعر نبی رحمت (ص) داشته‌ایم که در سال گذشته در شهر اصفهان برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: جایزه جهانی شعر امام شهید (ره)، حتما در همان تراز و حتی در سطح بالاتری برگزار خواهد شد.

وی افزود: در بخش محتوایی و علمی چند گروه بر اساس زبان و مخاطب مشغول دریافت و داوری آثار وارده هستند. ما امیدوار هستیم چند جلد کتاب به زبان‌های گوناگون همچون فارسی، عربی، انگلیسی- اسپانیولی، دری، یک جلد برای شعرای افغانستانی و یک جلد هم برای حوزه کودک و نوجوان تهیه و منتشر کنیم.

قزوه تأکید کرد: برای این کتب عنوان «ایران‌مرد» برگزیده شده است که گویای شخصیت حکیم و استوار رهبر شهید انقلاب اسلامی است.

در بخش دیگری از این نشست، امیر رضائی‌پناه، دبیر اجرایی این جایزه گزارشی از روند‌های اجرایی طی شده و گام‌های اصلی که باید برداشته بشوند، ارائه کرد. وی گفت: دبیرخانه اجرایی این رویداد مدتی است تشکیل شده و هر کدام از واحد‌های تخصصی سازمان و نیز نهاد‌های همکار نسبت به حوزه عمل و کارویژه‌های خویش آگاهی کامل را دارند.

وی ادامه داد: حوزه‌های گوناگون اعم از تشریفات و پشتیبانی، حراست و امنیت، رسانه و تبلیغات، رسانه و فضای مجازی، منشورات و تولیدات علمی، اداری- مالی و ... اقدامات مقتضی را در دستور کار خویش دارند.

دبیر اجرایی جایزه جهانی شعر امام شهید (ره) افزود: از همه اعضا درخواست می‌شود در هماهنگی کامل با دبیرخانه و کارگروه اجرایی و نیز محتوایی، فعالیت‌های خویش را با رعایت قید فوریت و دقت بالا به انجام برسانند. گزارش اقدامات و فعالیت‌ها جهت تدوین گزارش نهایی در اختیار دبیرخانه رویداد قرار بگیرد.

در پایان این نشست، سایر شرکت‌کنندگان به بحث و تبادل نظر پیرامون امور محتوایی و اجرایی پرداختند.

برچسب ها: دلنوشته ، رهبر انقلاب ، جایزه جهانی
خبرهای مرتبط
استقبال عراقچی از پیام حکیمانه و راهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی
اقدامات حمل‌ونقل برون‌شهری مراسم تشییع قائد امت و اربعین ۱۴۰۵
استاندار تهران:
مسیر تشییع رهبر شهید در تهران نهایی شد/ مصلا، نیازمند زیرساخت‌های دائم ارتباطی
نسخه‌ای که در قرارگاه نوح نبی(ع) پیچیده شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واکنش رسانه ملی به اظهارات نبویان در آنتن زنده
قاب هولناک جنایت میناب، برنده جایزه بهترین عکس سال شد
بهروز رضوی؛ صدایی ماندگار که به واژه‌ها جان می‌بخشید
نوای خاموش کودکان میناب در سیرالئون شنیده شد
سریال جدید «سرخدار» در راه آنتن
رقابت «دختر غزه» در ۳ جشنواره جهانی
شرایط برای ساخت فیلم‌های مستقل و کم‌هزینه، بسیار دشوار شده است
سینماها به مناسبت تاسوعا و عاشورا تعطیل شدند
«جام ۲۶» و «نمودار» در ردیف پرتماس‌های هفته رسانه ملی
آمار فروش و مخاطبان تئاتر شهر و تالار هنر؛ «بی‌هوده» پرفروش‌ترین شد
آخرین اخبار
هیأت تخصصی کودک و نوجوان در تهران راه‌اندازی شد
واکنش رسانه ملی به اظهارات نبویان در آنتن زنده
نوای خاموش کودکان میناب در سیرالئون شنیده شد
کتاب‌های ایران‌شناسی در وین به نمایش درآمد
«حاج رحیم» در کمتر از دو ماه به چاپ دوم رسید
عطر محرم در رادیو ایران؛ همراهی مریم نشیبا با سوگواران حسینی در «باغ ارغوان»
رقابت «دختر غزه» در ۳ جشنواره جهانی
شرایط برای ساخت فیلم‌های مستقل و کم‌هزینه، بسیار دشوار شده است
«جام ۲۶» و «نمودار» در ردیف پرتماس‌های هفته رسانه ملی
آمار فروش و مخاطبان تئاتر شهر و تالار هنر؛ «بی‌هوده» پرفروش‌ترین شد
سریال جدید «سرخدار» در راه آنتن
قاب هولناک جنایت میناب، برنده جایزه بهترین عکس سال شد
سینماها به مناسبت تاسوعا و عاشورا تعطیل شدند
بهروز رضوی؛ صدایی ماندگار که به واژه‌ها جان می‌بخشید
اجرای بیش از هزار برنامه قرآنی در اربعین حسینی/ آغاز ثبت‌نام کاروان قرآنی نور
هدف‌گذاری برای ثبت ملی سفال و سرامیک به‌عنوان سوغات استان البرز
پخش فیلم سینمایی «چ» از شبکه نمایش به مناسبت سالگرد شهادت چمران
صنعت پوشاک ظرفیتی مغفول در اقتصاد مقاومتی است/ اقدامات مجلس در حوزه قانون‌گذاری و نظارت
تبدیل مجموعه‌های خاطره انگیز تلویزیونی به فیلم‌های سینمایی، از شب دهم تا پرده‌نشین
حمله به صداوسیما عزم ما را برای بیشتر کار کردن جزم کرد/ سریال «در و تخته» از جنس مردم بود + فیلم
حاج ماشاءالله عابدی‌فرد: نباید اتحادِ معجزه‌آسای مردم خدشه‌دار شود + فیلم
مهندسان درباره سرنوشت نهایی ساختمان شیشه‌ای تصمیم می‌گیرند + فیلم