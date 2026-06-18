باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین نشست شورای اجرایی جایزه جهانی شعر امام شهید (ره) با حضور اعضای ستاد برگزاری، روند‌های محتوایی و اجرایی به میزبانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

محمدعلی ربانی، مدیرکل همکاری‌های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گزارشی از روند‌های کلی طی شده تاکنون ارائه و برنامه‌ها و اهم اقدامات آتی را تبیین کرد.

وی بیان کرد: با توجه به نزدیک بودن مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید، باید مراسمی درخور و شایسته نام ایشان برگزار گردد. آیین پایانی مراسم سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ در مرکز همایش‌ها و حسینیه الزهرا (س) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خواهد بود. در این مراسم افزون بر مقامات و شخصیت‌های ممتاز ایرانی و خارجی، جمعی از اهل ادب و شعر و هنر به ارائه مطلب و بیان احساسات خویش خواهند پرداخت.

علیرضا قزوه، دبیر علمی این جایزه در سخنانی، گفت: ما تجربه همکاری بسیار عالی با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به ویژه در جشنواره شعر نبی رحمت (ص) داشته‌ایم که در سال گذشته در شهر اصفهان برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: جایزه جهانی شعر امام شهید (ره)، حتما در همان تراز و حتی در سطح بالاتری برگزار خواهد شد.

وی افزود: در بخش محتوایی و علمی چند گروه بر اساس زبان و مخاطب مشغول دریافت و داوری آثار وارده هستند. ما امیدوار هستیم چند جلد کتاب به زبان‌های گوناگون همچون فارسی، عربی، انگلیسی- اسپانیولی، دری، یک جلد برای شعرای افغانستانی و یک جلد هم برای حوزه کودک و نوجوان تهیه و منتشر کنیم.

قزوه تأکید کرد: برای این کتب عنوان «ایران‌مرد» برگزیده شده است که گویای شخصیت حکیم و استوار رهبر شهید انقلاب اسلامی است.

در بخش دیگری از این نشست، امیر رضائی‌پناه، دبیر اجرایی این جایزه گزارشی از روند‌های اجرایی طی شده و گام‌های اصلی که باید برداشته بشوند، ارائه کرد. وی گفت: دبیرخانه اجرایی این رویداد مدتی است تشکیل شده و هر کدام از واحد‌های تخصصی سازمان و نیز نهاد‌های همکار نسبت به حوزه عمل و کارویژه‌های خویش آگاهی کامل را دارند.

وی ادامه داد: حوزه‌های گوناگون اعم از تشریفات و پشتیبانی، حراست و امنیت، رسانه و تبلیغات، رسانه و فضای مجازی، منشورات و تولیدات علمی، اداری- مالی و ... اقدامات مقتضی را در دستور کار خویش دارند.

دبیر اجرایی جایزه جهانی شعر امام شهید (ره) افزود: از همه اعضا درخواست می‌شود در هماهنگی کامل با دبیرخانه و کارگروه اجرایی و نیز محتوایی، فعالیت‌های خویش را با رعایت قید فوریت و دقت بالا به انجام برسانند. گزارش اقدامات و فعالیت‌ها جهت تدوین گزارش نهایی در اختیار دبیرخانه رویداد قرار بگیرد.

در پایان این نشست، سایر شرکت‌کنندگان به بحث و تبادل نظر پیرامون امور محتوایی و اجرایی پرداختند.