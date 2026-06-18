باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های ملی فوتبال جمهوری چک و آفریقای جنوبی در گروه A مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، امشب (پنج شنبه) از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه آزتکا مکزیکوسیتی به مصاف هم می‌روند.

هر ۲ تیم در هفته اول جام جهانی برابر حریفان خود شکست خورده‌اند و با صفر امتیاز در قعر گروه A قرار دارند؛ بنابراین این بازی برای هر ۲ تیم حکم مرگ و زندگی دارد و هر تیم که بتواند برنده این بازی شود به کورس برمی گردد و شانس خود را برای راهیابی به مرحله حذفی حفظ می‌کند.

تیم ملی جمهوری چک در اولین بازی خود در جام جهانی، با نتیجه ۲-۱ به کره جنوبی باخت. آنها در آن بازی، نمایش خوبی داشتند، اما نتوانستند از فرصت‌های خود استفاده کنند. حالا در دومین بازی، آنها به دنبال اولین پیروزی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ هستند.

از آن طرف، تیم ملی آفریقای جنوبی در نخستین بازی خود در جام جهانی با نتیجه ۲ بر صفر برابر مکزیک شکست خورد. حالا این تیم با ستاره هایش از جمله پرسی تائو کاپیتان و هافبک هجومی و لارش فاستر مهاجم بلند قامت خود می‌خواهد شکست بازی اول را جبران کند.

به هر حال هر ۲ تیم به برد بازی امروز نیاز مبرم دارند تا همچنان امیدوار به صعود از گروهشان باشند. همچنین اگر هر کدام از تیم‌ها بازنده این بازی شود در آن صورت خداحافظی زودهنگام با جام جهانی خواهد داشت.