تیم ملی انگلیس در دیداری جذاب و پرهیجان موفق شد با نتیجه ۴ بر ۲ کرواسی را شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - تیم ملی فوتبال انگلیس از گروه L مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف کرواسی رفت.

انگلیس از همان ابتدای مسابقه تیم برتر میدان بود و در دقیقه ۱۳ روی یک ضربه پنالتی به گل نخست رسید. هری کین پشت توپ قرار گرفت و با گل کردن این فرصت، سه‌شیر‌ها را پیش انداخت.

کرواسی پس از دریافت گل، بازی را متعادل‌تر دنبال کرد و در دقیقه ۳۶ توسط مارتین باتورینا به گل تساوی رسید تا همه چیز از نو آغاز شود. با این حال، شاگردان انگلیس خیلی زود واکنش نشان دادند و بار دیگر هری کین در دقیقه ۴۲ دروازه کروات‌ها را باز کرد تا تیمش ۲ بر ۱ پیش بیفتد.

در حالی که نیمه نخست رو به پایان بود، کرواسی در پنجمین دقیقه وقت‌های تلف‌شده توسط پتار موسا به گل دوم رسید تا دو تیم با تساوی ۲ بر ۲ راهی رختکن شوند.

شروع نیمه دوم برای انگلیسی‌ها فوق‌العاده بود و جود بلینگام تنها دو دقیقه پس از آغاز این نیمه، گل سوم تیمش را به ثمر رساند. پس از این گل، انگلیس بار دیگر نبض مسابقه را در اختیار گرفت و با مالکیت بیشتر توپ و خلق موقعیت‌های متعدد، کرواسی را تحت فشار قرار داد.

حملات پرتعداد سه‌شیر‌ها سرانجام در دقیقه ۸۵ به ثمر نشست و مارکوس رشفورد با گل چهارم، خیال هواداران انگلیس را از کسب سه امتیاز راحت کرد.

در نهایت انگلیس با ارائه نمایشی هجومی و برتری در آمار مالکیت و موقعیت‌های گلزنی، موفق شد کرواسی را با نتیجه ۴ بر ۲ شکست دهد و گام نخست خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را مقتدرانه بردارد.  

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برچسب ها: انگلیس ، کرواسی ، جام جهانی2026
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۸ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
چ با هیجان نوشتین

ب ما چ
۱
۰
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