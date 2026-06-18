باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیمهای ملی فوتبال سوئیس و بوسنی و هرزگوین در گروه B جام جهانی ۲۰۲۶ امشب ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه خلیج سانفرانسیسکو به مصاف یکدیگر میروند.
هر ۲ تیم در شرایطی به مصاف یکدیگر میروند که در هفته اول مسابقات جام جهانی برابر حریفان خود به تساوی رسیدهاند و آنها به برد بازی امشب نیاز مبرم دارند تا همچنان شانس صعود به مرحله حذفی را داشته باشند.
تیم ملی سوئیس در نخستین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر تیم ملی قطر به تساوی یک بر یک دست یافت و با یک امتیاز در جایگاه دوم گروه B این رقابتها قرار دارد.
سوئیسیها که در سالهای اخیر به یکی از تیمهای منسجم اروپا تبدیل شدهاند، با ستارههای خود از جمله گرانیت ژاکا، ژردان شقیری و مانوئل آکانجی میخواهند برابر تیم بوسنی به برتری برسند تا اولبن برد خود در جام جهانی را جشن بگیرند و گام بلندی برای صعود از گروهشان بردارند.
در آن طرف، تیم ملی بوسنی هرزه گوین در هفته اول جام جهانی مقابل کانادا با نتیجه یک بر یک متوقف شد و این تیم با تکیه بر تجربه ژکو و خلاقیت میرحالد پجانیچ، به دنبال شگفتیسازی است.
ژکو، با ۴۰ سال سن، همچنان یکی از بهترین مهاجمان جهان است و میتواند با قدرت بدنی و تکنیک خود، دفاع سوئیس را به چالش بکشد. در سوی مقابل، مانوئل آکانجی، مدافع منچسترسیتی، وظیفه مهار ژکو را بر عهده خواهد داشت.
به هر حال باید دید کدامیک از این تیمها میتواند اولین برد خود را در جام جهانی کسب کند و شانس خود را برای صعود به مرحله بعدی جام جهانی افزایش بدهد.