باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سیامک رحیم پور کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارزیابی اش از تساوی تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم ملی نیوزیلند در جام جهانی اظهار کرد: اصلا تیم نیوزیلند چیزی نداشت، اما ما بدتر از این تیم بودیم. بازیکنان تیم ملی شانس آوردند که حریفشان بیشتر گل نزد. تیمهای بلژیک و مصر حساب ما را میرسند، چون هر ۲ تیم برای بالا رفتن از گروه باید ما را شکست بدهند.
او افزود: عملا شانسی برای کسب رتبه سوم و صعود به مرحله بعدی جام جهانی هم نخواهیم داشت. وقتی به این شکلی بازی میکنیم، تیمهای ملی بلژیک و مصر فرصتهای گلزنی را به راحتی از دست نمیدهند و در خطوط دفاع و حمله بهتر از ما هستند و شرایطشان به مراتب نسبت به نیوزیلند بهتر است و ما در هر ۲ بازی به مشکل میخوریم.
رحیم پور گفت: تیم ملی فوتبال کشورمان در سازماندهی تیمی اصلا وضعیت خوبی نداشت و فضاهای زیادی بین خط دفاع و هافبک دفاعی وجود داشت، که بازیکنان نیوزیلند به خصوص «کریس وود» از این فضا خیلی خوب استفاده کرد و روی اشتباهات خط دفاعی و خط هافبک به گل رسیدند.
کارشناس فوتبال تصریح کرد: هر ۴ مدافع و ۲ هافبک دفاعی در دریافت ۲ گل از نیوزیلند مقصر بودند و از همین الان قلعه نویی و همکارانش باید فکری به حال مدافعان و هافبکها داشته باشند و اگر بخواهد به این شکل باشد به مشکل زیادی برخورد میکنیم. هر ۲ تیم زمانی که توپ را از دست میدادند، در برگشتن و حالت تدافعی کند عمل میکردند به خاطر همین فضاهای زیادی به دست میآمد. به شرطی که تیم مقابل با سرعت بیشتری عمل میکرد. اگر تیمی میتوانست حمله و ضد حمله سریع کند، فضا زیادی برای گل زدن داشت. تیم ملی نیوزیلند به خصوص در زمان گل دوم از این فضا استفاده کرد و عملا فضای زیادی برایشان ایجاد شد و توانستند به راحتی به گل برسند.
کارشناس فوتبال بیان کرد: فوتبال هر ۲ تیم ساده بود و وقتی بازیکنان تیم ملی فوتبال ما از خط دفاع صاحب توپ میشدند، بیشتر رامین رضاییان و شجاع خلیل زاده توپها را به پشت دفاعهای حریف ارسال میکردند. آنها نیز سعی میکردند با ارسالهای بازیکن شماره ۹ خود از امتیاز سرزنی و فیزیک مناسب این بازیکن استفاده کنند. البته شانسی که ما آوردیم این بود که آنها ارسالها و سانتهای خوبی نتوانستند انجام بدهند که از امتیاز میانگین قدی خود استفاده کنند.
رحیم پور اظهار کرد: در ۲۰ دقیقه اول ما از نظر ساختاری و تمرکز مشکل داشتیم و این ۲، ۳ حالت دارد. اینکه تیم ما از لحاظ ذهنی آماده این بازی نبود و یا اینکه ما تمرکز نداشتیم و یا اینکه بازیکنان تیم را خوب گرم نکردیم. البته باید قبول کنیم که این تیم ملی نسبت به تمام تیمهای ملی که در ادوار گذشته به جام جهانی رفتند، شرایط عادی نداشت. بازیکنان در شرایط بازی نبودند و وضعیت ذهنی و آمادگی جسمانی مناسبی نداشتند و وقتی که تیم ملی به کمپ تمرینی تیخوانای مکزیک و آمریکا رسید، باید خودش را با جو و فضا وفق میداد که زمان مناسبی برای این کار نداشت. تکنیکهایی هست که شما میتوانید زمان را کوتاه کنید و بتوانید خودتان را با شرایط مسابقه وفق بدهید.
کارشناس فوتبال گفت: به هر حال ما نتوانستیم شرایط مناسب را ایجاد کنیم. متاسفانه بازیکنان هم با هم هماهنگ نبودند و در نیمه اول حملات ما از سمت راست بود و رامین رضاییان توپها را ارسال میکرد و گلی که رضاییان زد کمتر در دنیا اتفاق میافتد که یک دفاع راست پاس را بدهد و بعد خودش به عمق زمین حریف برود و توپ سوم را به گل تبدیل کند و این یک خصوصیت فردی هست و نه یک خصوصیت کار شده که از طریق کار تیمی باشد. در فوتبال ما از دهه ۳۰ تا ۵۰ همیشه یکی از راههای رسیدن به گل از طریق ارسالها بوده است و اولین چیزی که فوتبالیستهای ما یاد میگیرند، ارسال کردن است. به هر حال بازیکن قد متوسط ما توانست بین دفاعهای آنها گل بزند. نیوزیلند هم تیم ضعیفی بود که خیلی روی دفاع خود مشکل داشت که اگر ما سرعت در حمله داشتیم به گل میرسیدیم
او ادامه داد: میانگین سنی تیم ملی فوتبال نسبت به ادوار گذشته بالا بود و نزدیک ۳۱ بوده است و با تعویضهایی که کادر فنی در بازی با نیوزیلند انجام داد، این میانگین سنی بالاتر رفت و این شرایط را برای تیم ملی بدتر میکرد. بازیکنی که سنش بالا میرود یک مقدار بر روی قابلیت ذهنی و فنی اش تاثیر میگذارد. بازیکن مسن دیرتر به آمادگی میرسد و زودتر هم از آمادگی خارج میشود و درصد خالی کردن انرژی اش زودتر از بازیکن جوان است. این موضوع معادلات عینی ثابت شده است. بازیکنان سن بالایی که کادر فنی تیم ملی به جام جهانی برده است، پاشنه آشیلش است و باید بعد از این مسابقات، تیم ملی فوتبال پوست اندازی برای مسابقات آتی انجام بدهد.
رحیم پور گفت: تنها بدشانسی تیم ملی فوتبال ایران این بود که مسابقه بین بلژیک و مصر مساوی شد و اگر آن بازی مساوی نمیشد به نفع ما بود. شرایط برای آن ۲ تیم به این شکل هست که اگر بخواهند به عنوان تیمهای اول و دوم به مرحله بعدی جام جهانی بروند، حتما برای برد به مصاف تیم ما و نیوزیلند میروند و عملا وضعیت برای ما سخت میشود. هر چند که فوتبال ما در شرایط سخت بهتر عمل کرده است، اما این نیست که ما همیشه در شرایط سخت بهترین عملکرد را داشته باشیم که البته امیدوارم در ۲ بازی بعدی شرایط طوری رقم بخورد که ما بتوانیم امتیازات لازم را به دست آوریم که بسیار سخت و کار دشواری است.