حسین کلانی در اردوی تیم ملی فوتبال ایران حضور پیدا کرده و با بازیکنان و کادرفنی گفت و گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین کلانی بازیکن سال‌های دور تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز به وقت محلی با حضور در اردوی تیم ملی در تیخوانا، از ملی‌پوشان فوتبال ایران در آستانه دیدار برابر بلژیک حمایت کرد.

حضور کلانی همزمان با تمرین امروز ملی‌پوشان در هتل ماریوت بود.

کلانی با قدردانی از تلاش بازیکنان تیم ملی در دیدار نخست خود در جام جهانی گفت: چشم ۹۰ میلیون نفر به شماست. تک تک شما افتخار کشور و مردم هستید و مطمئنم که نتیجه خوبی در دو دیدار آینده خواهید گرفت. من به شما افتخار می‌کنم و خوشحالم از اینکه امروز کنار شما حضور دارم.

رییس فدراسیون فوتبال و نایب رییس فدراسیون فوتبال نیز در این دیدار از حضور حسین کلانی به عنوان یکی از مفاخر تاریخ فوتبال ایران به نیکی یاد کردند.

امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی نیز با تشکر از حضور کلانی در اردوی تیم ملی، بازیکنانی چون کلانی، مرحوم حجازی، مرحوم پورحیدری، مرحوم ظلی و ... را الگویی تمام عیار برای بازیکنان دانست و از بازیکنان خود خواست با الگو قرار دادن عملکرد فنی و ویژگی‌های اخلاقی این بازیکنان، نام خود را در تاریخ فوتبال ایران جاودانه کنند.

در پایان نیز مهدی محمدنبی نایب رییس و مدیر تیم ملی به همراه هدایت ممبنی دبیرکل فدراسیون پیراهن شماره ۸ تیم را به کلانی تقدیم کردند.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، حسین کلانی ، جام جهانی ، جام جهانی ۲۰۲۶
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