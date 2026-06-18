تیم ملی فوتبال غنا در دیداری که بیشتر دقایق آن تحت فشار حملات پاناما قرار داشت، با گل دیرهنگام کالب ییرنکی در وقت‌های تلف‌شده به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ایلیا محمدی - در ادامه رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی غنا و پاناما در دیداری نزدیک و پرفشار به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت این غنا بود که با پیروزی یک بر صفر زمین را ترک کرد.

در نیمه نخست، پاناما تیم برتر میدان بود و با در اختیار داشتن مالکیت توپ و طراحی حملات بیشتر، بار‌ها به دنبال باز کردن دروازه غنا بود، اما دفاع منسجم غنایی‌ها اجازه نداد موقعیت‌های حریف به گل تبدیل شود. در نهایت ۴۵ دقیقه نخست بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم نیز روند مسابقه تغییر چندانی نداشت و پاناما همچنان تیمی بود که نبض بازی را در اختیار داشت. با این حال، بازیکنان این تیم در استفاده از فرصت‌های خود ناکام ماندند تا بازی به دقایق پایانی کشیده شود.

در شرایطی که همه چیز از تساوی بدون گل حکایت داشت، غنا در وقت‌های تلف‌شده ضربه نهایی را وارد کرد. کالب ییرنکی در دقیقه ۵+۹۰ موفق شد دروازه پاناما را باز کند و سه امتیاز ارزشمند را برای تیمش به ارمغان بیاورد.

بدین ترتیب غنا در شبی که از نظر آماری و جریان بازی تحت فشار پاناما قرار داشت، با یک گل دیرهنگام به پیروزی یک بر صفر رسید و شروعی شیرین در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ رقم زد.  

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برچسب ها: جام جهانی2026 ، غنا ، پاناما
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