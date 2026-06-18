استارت آزادکاران در آوردگاه تختی؛ کرمان میزبان مدعیان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ رقابتهای کشتی آزاد چهلوششمین دوره مسابقات بینالمللی جام جهانپهلوان تختی از صبح امروز در سالن ورزشی فجر کرمان آغاز شد و تا فردا ادامه خواهد داشت.
تشکهایی به وسعت تیم ملی
جام تختی امسال تنها یک تورنمنت بینالمللی نیست؛ این رقابتها نقش مهمی در تعیین ترکیب تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ قزاقستان ایفا میکند. بر همین اساس، سه انتخابی حساس تیم ملی در اوزان ۷۴، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد در جریان این مسابقات برگزار میشود و نگاه اهالی کشتی به نتایج این مبارزات دوخته شده است.
در روزهای گذشته نیز تکلیف انتخابی وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی در کرمان مشخص شد و اهمیت جام تختی به عنوان یکی از مهمترین ایستگاههای انتخابی تیم ملی بیش از پیش نمایان شد.
کرمان؛ میزبان متفاوت جام تختی
کرمان در این دوره به عنوان تنها استان کشور با تیم کامل در هر دو بخش آزاد و فرنگی پا به رقابتها گذاشته و نمایندگان این استان امیدوارند در بخش آزاد نیز به نتایج درخور توجهی دست پیدا کنند.
میزبانی چهلوششمین دوره جام جهانپهلوان تختی، کرمان را به یکی از مهمترین کانونهای ورزش کشور تبدیل کرده؛ رویدادی که علاوه بر حضور کشتیگیران مطرح ایران و کشورهای خارجی، توجه گسترده رسانهها و علاقهمندان این رشته را نیز به خود جلب کرده است.
چشمها به نبردهای بزرگ
رقابتهای کشتی آزاد امروز و فردا در دو نوبت صبح و عصر برگزار میشود و در مهمترین دیدارهای پیش رو، علاقهمندان کشتی در انتظار جدال ستارههای مطرح کشور برای کسب دوبنده تیم ملی هستند.
این مسابقات به صورت زنده از شبکه سه سیما، شبکه ورزش و شبکه استانی کرمان پخش میشود و بیش از ۵۰ نفر از عوامل فنی و تولیدی با بهرهگیری از ۸ دوربین HD پوشش رسانهای این رویداد را بر عهده دارند.
کرمان در مرکز توجه کشتی ایران
پس از برگزاری موفق رقابتهای کشتی فرنگی در روزهای ۲۵ و ۲۶ خرداد، اکنون آزادکاران در سالن فجر کرمان برای کسب سکوهای قهرمانی و رسیدن به دوبنده تیم ملی روی تشک رفتهاند؛ رقابتهایی که میتواند مسیر حضور ملیپوشان ایران در مسابقات جهانی قزاقستان را مشخص کند.
معرفی فینالیستهای پنج وزن نخست جام تختی
فینالیستهای پنج وزن نخست رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:
57 کیلوگرم:امیرمهدی اسماعیلی صفر - علی مومنی 10علیرضا سرلک 11 - علی یحیی پور 7علی مومنی - علیرضا سرلک
65 کیلوگرم:علی اصغر تات 3 - پویا کاکوئی صفریاسین رضایی 12 - آرمین حبیب زاده 4علی اصغر تات - یاسین رضایی
79 کلیوگرم:حسین محمد آقایی 4 - عرفان الهی 12مهدی اسماعیلی 7 - معین فتوحی 3عرفان الهی - مهدی اسماعیلی
92 کیلوگرم:جواد فتح خانی 4 - هادی شرفبیانی 5امیررضا علی پور 5 - حسین رسولی صفرهادی شرفبیانی - امیررضا علی پور
97 کیلوگرم:امیرعلی آقاخانی 2 - ابوالفضل بابالو 6احمد بذری 6 - حسین مفیدی 4ابوالفضل بابالو - احمد بذری
نفرات راه یافته به نیمه نهایی جام تختی مشخص شدند
چهل و ششمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی از صبح امروز در سالن فجر کرمان درحال برگزاری است، نفرات راه یافته به دیدار نیمه نهایی مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:
57 کیلوگرم:امیرمهدی اسماعیلی - علی مومنیعلیرضا سرلک - علی یحیی پور
65 کیلوگرم:علی اصغر تات - پویا کاکوئییاسین رضایی - آرمین حبیب زاده
79 کلیوگرم:حسین محمد آقایی - عرفان الهیمهدی اسماعیلی - معین فتوحی
92 کیلوگرم:جواد فتح خانی - هادی شرفبیانیامیررضا علی پور - حسین رسولی
97 کیلوگرم:امیرعلی آقاخانی - ابوالفضل بابالواحمد بذری - حسین مفیدی
نتایج مسابقات فینال ۵ وزن نخست جام تختی مشخص شد
مسابقات پنج وزن نخست رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام تختی، از صبح امروز در سالن ورزشی فجر شهر کرمان در حال برگزاری است که قهرمانان پنج وزن اول مشخص شدند.
نتایج آن به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم:
علی مومنی ۶ - علیرضا سرلک ۲،
۶۵ کیلوگرم:
علی اصغر تات ۸ - یاسین رضایی ۷،
۷۹ کلیوگرم:
عرفان الهی ۴ - مهدی اسماعیلی ۱۰،
۹۲ کیلوگرم:
هادی شرفبیانی ۳ - امیررضا علی پور ۲،
۹۷ کیلوگرم:
ابوالفضل بابالو ۲ - احمد بذری ۱
معرفی نفرات برتر پنج وزن نخست جام تختی
مسابقات رده بندی و فینال پنج وزن نخست رقابتهای بین المللی کشتی آزاد، جام جهان پهلوان تختی بعد از ظهر امروز برگزار شد که اسامی نفرات برتر و نتایج مسابقات برگزار شده به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: ۱- علی مومنی ۲- علیرضا سرلک ۳- محمدجواد یخکشی و علی یحیی پور ۵- امیرمهدی اسماعیلی و محمد صفرپور ۷- امیر پرسته ۸- حسین خضر جاسم (عراق) ۹- عبدالبهرام رحیمی (افغانستان) ۱۰- امیرحسین عباسی
۶۵ کیلوگرم: ۱- علی اصغر تات ۲- یاسین رضایی ۳- پویا کاکوئی و آرمین حبیب زاده ۵- غلامعباس توسلی (افغانستان) و سینا زندی ۷- شهداد خسروی ۸- پیمان نعمتی ۹- امیرحسام محبی ۱۰- ابوالفضل کوشکی
۷۹ کیلوگرم: ۱- مهدی اسماعیلی ۲- عرفان الهی ۳- حسین محمد آقائی و معین فتوحی ۵- مهدی شفیعی ۶- امیرمحمد زرین کام ۷- محمد رفیع پارسایی (افغانستان) ۸- جمال مجیدی
۹۲ کیلوگرم: ۱- هادی شرفبیانی ۲- امیررضا علی پور ۳- جواد فتح خانی و حسین رسولی ۵- میلاد احمدی و ابوالفضل حسین خانی (افغانستان) ۷- سهیل بالی ۸- محم صالح سلطانی ۹- امیرحسین محمدپور
۹۷ کیلوگرم: ۱- ابوالفضل بابالو ۲- احمد بذری ۳- حسین مفیدی و امیرعلی آقاخانی ۵- عرفان علیزاده و امیرمحمد شفاهی ۷- امیر طه برفهای ۸- امید کریمی ۹- آرین سجادی ۱۰- وحید یوسف وند