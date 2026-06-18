باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری در کارگروه انرژی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی و عبور از شرایط ناترازی موجود در کشور، گفت: صرفهجویی حدود ۱۳ مگاواتی برق در استان از محل تعویض لامپهای پرمصرف، معادل احداث یک نیروگاه خورشیدی ۱۳ مگاواتی بدون تحمیل هزینههای سنگین سرمایهگذاری بوده است.
جعفر مردانی اظهار کرد: امروز موضوع انرژی یکی از مهمترین مسائل راهبردی کشور است و مدیریت این حوزه ارتباط مستقیمی با امنیت اقتصادی، رفاه عمومی، تداوم تولید، پایداری خدمات و حتی امنیت ملی دارد.
وی با اشاره به تأکیدات رئیسجمهور در زمینه رفع ناترازی انرژی افزود: حل ناترازیهای موجود صرفاً از مسیر افزایش تولید امکانپذیر نیست و باید سه محور افزایش ظرفیت تولید، ارتقای بهرهوری و اصلاح الگوی مصرف بهصورت همزمان دنبال شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هر کیلووات ساعت برق صرفهجوییشده به منزله ایجاد بخشی از ظرفیت یک نیروگاه جدید است، تصریح کرد: با اجرای طرح تعویض لامپهای پرمصرف در استان، حدود ۱۳ مگاوات صرفهجویی برق حاصل شده که ارزش آن کمتر از احداث یک نیروگاه جدید نیست.
مردانی همراهی مردم، صنایع، دستگاههای اجرایی و بخش کشاورزی را لازمه عبور از اوج مصرف تابستان و زمستان دانست و گفت: دوران مصرف بیرویه و بدون توجه به بهرهوری به پایان رسیده و همه بخشها باید در مدیریت مصرف انرژی نقشآفرینی کنند.
وی با اشاره به سهم قابل توجه صنایع در مصرف انرژی استان خاطرنشان کرد: صنایع بزرگ از جمله واحدهای فولادی، سیمانی و سایر واحدهای تولیدی باید ضمن حفظ روند تولید و اشتغال، در اجرای برنامههای مدیریت بار و بهینهسازی مصرف همکاری لازم را داشته باشند.
استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین توسعه نیروگاههای خورشیدی در گلخانهها، مرغداریها و مزارع پرورش ماهی را از اولویتهای استان برشمرد و گفت: شناسایی و رفع موانع سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر باید با جدیت در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت آمادگی برای فصل سرما افزود: برنامهریزی برای مدیریت مصرف گاز در پاییز و زمستان باید از هماکنون آغاز شود و اطلاعرسانی، فرهنگسازی و اجرای پویشهای صرفهجویی نقش مؤثری در کاهش مشکلات ماههای سرد سال خواهد داشت.
مردانی در ادامه تمامی دستگاههای اجرایی استان را مکلف کرد برنامه عملیاتی مدیریت و کاهش مصرف برق، گاز و آب را تدوین و به دبیرخانه کارگروه انرژی ارائه کنند.
وی همچنین خواستار ارائه گزارشهای مستمر و مبتنی بر داده از سوی شرکتهای توزیع برق و گاز استان شد و افزود: تصمیمگیریها باید بر پایه اطلاعات واقعی و گزارشهای دقیق مصرف و صرفهجویی انجام شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه کارگروه انرژی استان باید به یک قرارگاه عملیاتی مدیریت انرژی تبدیل شود، گفت: تمامی مصوبات این کارگروه باید دارای زمانبندی مشخص، مسئول اجرایی و نظام پایش مستمر باشند.
مردانی از برگزاری هفتگی جلسات کارگروه انرژی برای رصد و پایش وضعیت مصرف و اجرای برنامههای بهینهسازی خبر داد و تأکید کرد: مدیریت مصرف انرژی نیازمند همدلی، انسجام و مشارکت همه دستگاهها و بهویژه مردم است.
وی با اشاره به ضرورت برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز، خواستار همکاری دستگاههای اطلاعاتی، انتظامی و قضایی با شرکت توزیع نیروی برق استان شد و گفت: با مشارکت فعال مردم و اجرای برنامههای مدیریت مصرف، میتوان با کمترین آسیب از شرایط فعلی عبور کرد و زمینه توسعه پایدار استان را فراهم ساخت.