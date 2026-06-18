استاندار چهارمحال و بختیاری، با تاکید بر لزوم مدیریت مصرف، تمامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف به تدوین و ارائه برنامه عملیاتی کاهش مصرف انرژی کرد و گفت: عبور از ناترازی‌های موجود بدون مشارکت دستگاه‌ها و مردم امکان‌پذیر نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان  - جعفر مردانی استاندار‌ چهارمحال و بختیاری در کارگروه انرژی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی و عبور از شرایط ناترازی موجود در کشور، گفت: صرفه‌جویی حدود ۱۳ مگاواتی برق در استان از محل تعویض لامپ‌های پرمصرف، معادل احداث یک نیروگاه خورشیدی ۱۳ مگاواتی بدون تحمیل هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری بوده است.

جعفر مردانی اظهار کرد: امروز موضوع انرژی یکی از مهم‌ترین مسائل راهبردی کشور است و مدیریت این حوزه ارتباط مستقیمی با امنیت اقتصادی، رفاه عمومی، تداوم تولید، پایداری خدمات و حتی امنیت ملی دارد.

وی با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور در زمینه رفع ناترازی انرژی افزود: حل ناترازی‌های موجود صرفاً از مسیر افزایش تولید امکان‌پذیر نیست و باید سه محور افزایش ظرفیت تولید، ارتقای بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف به‌صورت همزمان دنبال شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هر کیلووات ساعت برق صرفه‌جویی‌شده به منزله ایجاد بخشی از ظرفیت یک نیروگاه جدید است، تصریح کرد: با اجرای طرح تعویض لامپ‌های پرمصرف در استان، حدود ۱۳ مگاوات صرفه‌جویی برق حاصل شده که ارزش آن کمتر از احداث یک نیروگاه جدید نیست.

مردانی همراهی مردم، صنایع، دستگاه‌های اجرایی و بخش کشاورزی را لازمه عبور از اوج مصرف تابستان و زمستان دانست و گفت: دوران مصرف بی‌رویه و بدون توجه به بهره‌وری به پایان رسیده و همه بخش‌ها باید در مدیریت مصرف انرژی نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به سهم قابل توجه صنایع در مصرف انرژی استان خاطرنشان کرد: صنایع بزرگ از جمله واحد‌های فولادی، سیمانی و سایر واحد‌های تولیدی باید ضمن حفظ روند تولید و اشتغال، در اجرای برنامه‌های مدیریت بار و بهینه‌سازی مصرف همکاری لازم را داشته باشند.

استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و مزارع پرورش ماهی را از اولویت‌های استان برشمرد و گفت: شناسایی و رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی برای فصل سرما افزود: برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف گاز در پاییز و زمستان باید از هم‌اکنون آغاز شود و اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و اجرای پویش‌های صرفه‌جویی نقش مؤثری در کاهش مشکلات ماه‌های سرد سال خواهد داشت.

مردانی در ادامه تمامی دستگاه‌های اجرایی استان را مکلف کرد برنامه عملیاتی مدیریت و کاهش مصرف برق، گاز و آب را تدوین و به دبیرخانه کارگروه انرژی ارائه کنند.

وی همچنین خواستار ارائه گزارش‌های مستمر و مبتنی بر داده از سوی شرکت‌های توزیع برق و گاز استان شد و افزود: تصمیم‌گیری‌ها باید بر پایه اطلاعات واقعی و گزارش‌های دقیق مصرف و صرفه‌جویی انجام شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه کارگروه انرژی استان باید به یک قرارگاه عملیاتی مدیریت انرژی تبدیل شود، گفت: تمامی مصوبات این کارگروه باید دارای زمان‌بندی مشخص، مسئول اجرایی و نظام پایش مستمر باشند.

مردانی از برگزاری هفتگی جلسات کارگروه انرژی برای رصد و پایش وضعیت مصرف و اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی خبر داد و تأکید کرد: مدیریت مصرف انرژی نیازمند همدلی، انسجام و مشارکت همه دستگاه‌ها و به‌ویژه مردم است.

وی با اشاره به ضرورت برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز، خواستار همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی با شرکت توزیع نیروی برق استان شد و گفت: با مشارکت فعال مردم و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، می‌توان با کمترین آسیب از شرایط فعلی عبور کرد و زمینه توسعه پایدار استان را فراهم ساخت.

برچسب ها: کارگروه انرژی ، مدیریت مصرف
خبرهای مرتبط
الگوی مصرف؛ رمز پرداخت کمترین هزینه برق برای کشاورزان
خطیب نماز جمعه شهرکرد؛
تاب‌آوری اجتماعی و اتحاد دولت و ملت، سد مستحکم برابر توطئه‌های دشمن است
برچیدن ٣ مدرسه سنگی با ۲۳۰ میلیارد ریال اعتبار در فلارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن محرومان در اولویت قرار گیرد
شهرکرد، سوگوار شب ششم محرم + فیلم
آخرین اخبار
شهرکرد، سوگوار شب ششم محرم + فیلم
تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن محرومان در اولویت قرار گیرد
افزایش نسبی دمای هوا در چهارمحال و بختیاری
‌آغاز رسمی برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع در لردگان