تیم ملی فوتبال کلمبیا در دیداری جذاب و نزدیک موفق شد با نتیجه ۳ بر ۱ ازبکستان را شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - در ادامه رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی ازبکستان و کلمبیا به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با برتری ۳ بر ۱ کلمبیایی‌ها به پایان رسید.

نیمه نخست بازی با عملکرد متعادل دو تیم همراه بود و هر دو طرف موقعیت‌هایی روی دروازه یکدیگر خلق کردند. با این حال، این کلمبیا بود که در دقیقه ۳۳ توسط دنیل مونوز به گل رسید تا با برتری یک بر صفر راهی رختکن شود.

ازبکستان نیمه دوم را هجومی آغاز کرد و در دقیقه ۶۰ توسط عباس‌بک فیض‌الله‌اف به گل تساوی دست یافت تا امید‌های این تیم برای کسب امتیاز زنده شود.

اما شادی ازبک‌ها چندان دوام نداشت و تنها چند دقیقه بعد، لوئیس دیاز ستاره کلمبیا با گلزنی بار دیگر تیمش را پیش انداخت تا نتیجه ۲ بر ۱ شود.

در ادامه، ازبکستان برای جبران نتیجه تلاش زیادی انجام داد، اما دفاع منسجم کلمبیا اجازه خلق موقعیت‌های جدی را نداد. در نهایت و در حالی که بازی به دقایق پایانی رسیده بود، خامینتون کامپاز در دقیقه ۹+۹۰ گل سوم کلمبیا را به ثمر رساند تا خیال تیمش از کسب پیروزی راحت شود.

بدین ترتیب کلمبیا با نتیجه ۳ بر ۱ ازبکستان را شکست داد و گام نخست خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را با موفقیت برداشت.