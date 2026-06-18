شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم سوگواری سومین شب از ماه محرم در شهر صالح آباد استان همدان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سومین شب از سوگواری اباعبدالله‌الحسین (ع) و یاران باوفایش، شب عزاداری حضرت رقیه (س)، شهر صالح آباد استان همدان میزبان خیل مشتاقان و عزاداران حسینی بود تا با شعار «در خیمه حسینیم، خون‌خواه و جان‌فداییم» پیمان دوباره‌ای با آرمان‌های نهضت عاشورا ببندند. این مراسم معنوی که با تداعی حزن‌انگیز یاد بنت الحسین (ع) حضرت رقیه (س) نازدانه سه ساله کاروان کربلا همراه بود و مداح اهل بیت عصمت و طهارت علیها به مرثیه‌سرایی پرداخت و دل‌های حاضران را روانه کربلای معلی کرد.

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منبع: حسن میرزایی - همدان

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