شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم سوگواری سومین شب از ماه محرم در شهر صالح آباد استان همدان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سومین شب از سوگواری اباعبدالله‌الحسین (ع) و یاران باوفایش، شب عزاداری حضرت رقیه (س)، شهر صالح آباد استان همدان میزبان خیل مشتاقان و عزاداران حسینی بود تا با شعار «در خیمه حسینیم، خون‌خواه و جان‌فداییم» پیمان دوباره‌ای با آرمان‌های نهضت عاشورا ببندند. این مراسم معنوی که با تداعی حزن‌انگیز یاد بنت الحسین (ع) حضرت رقیه (س) نازدانه سه ساله کاروان کربلا همراه بود و مداح اهل بیت عصمت و طهارت علیها به مرثیه‌سرایی پرداخت و دل‌های حاضران را روانه کربلای معلی کرد.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسن میرزایی - همدان

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صالح آباد در سومین شب از ماه محرم رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت

صالح آباد در سومین شب از ماه محرم رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت

صالح آباد در سومین شب از ماه محرم رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت

صالح آباد در سومین شب از ماه محرم رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت

صالح آباد در سومین شب از ماه محرم رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت

صالح آباد در سومین شب از ماه محرم رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت

صالح آباد در سومین شب از ماه محرم رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت

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برچسب ها: سوژه خبری ، سوگواری حسینی ، ماه محرم
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