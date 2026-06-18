باشگاه خبرنگاران جوان - علی دارابی شامگاه چهارشنبه در بازدید از حسینیه اعظم زنجان، این مکان را یکی از مهمترین ظرفیتهای گردشگری مذهبی کشور دانست و گفت: حسینیه اعظم بهعنوان مکانی معنوی و شاخص، توان بالایی در جذب گردشگران مذهبی دارد و میتواند به قطبی مهم در این حوزه تبدیل شود.
وی بیان کرد: دسته عزاداری این مجموعه نیز در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده و لازم است این اثر ارزشمند بیش از پیش به جهانیان معرفی شود.
قائم مقام وزیر و معاون میراثفرهنگی بیان کرد: باید آثار ناشی از اصابت ترکشها و آسیبهای جنگی، بهجای حذف، بهعنوان بخشی از تاریخ و هویت ملی در مرمتها حفظ شود.
وی گفت: در یک اقدام نمادین، بخشی از یک گنبد و گلدسته حسینیه اعظم که با ترکش تخریب شده بود، با استفاده از طلا ترمیم شده است تا نشان از پیروزی و بازسازی داشته باشد که این اقدام بسیار با ارزش است.
دارابی از یک برنامه عملیاتی بزرگ برای ثبت ملی مکانهای تاریخی خبر داد و افزود: هدف ما این است که امسال با افزایش چشمگیر فعالیتها، بیش از هزار مکان مرتبط با رویدادهای انقلاب و مقاومت را به فهرست ثبت ملی اضافه کنیم که این میزان بیش از پنج برابر تکالیف برنامههای پیشین است.
قائم مقام وزیر و معاون میراثفرهنگی در ادامه با همراهی امام جمعه زنجان، هیات امنای حسینیه اعظم زنجان و مدیرکل میراثفرهنگی استان در مراسم سوگواری محرم شرکت کرد.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور از جذب سرمایهگذاران و رونق گردشگری در دوران پساجنگ خبر داد و بر لزوم روایتگری حرفهای از ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی تأکید کرد.
علیدارابی در جمع معاونین و کارشناسان اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان با اشاره به ویژگیهای منحصربهفرد زنجان اظهار کرد: در زنجان شاهد همبستگی و انسجام مثالزدنی همکاران در انجام اهداف و برنامهها هستیم و همه باید برای تداوم و کسب موفقیتها همکاری کنیم.
قائم مقام و معاون میراثفرهنگی در ادامه با اشاره به چالشهای بودجهای و حقوقی همکاران، تصریح کرد: تلاش کردیم در دولت سیزدهم و چهاردهم وضعیت معیشتی و رفاهی همکاران را ارتقا دهیم، هرچند ما وظیفه داریم زیست شرافتمندی برای همکاران فراهم کنیم و نمیتوانیم از مشکلات مالی بهعنوان بهانه غفلت از رسالتمان استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه برنامه ساخت ساختمان برای ۳۵۰ شهرستان فاقد دفتر نمایندگی در سه سال آینده کلید خورده است، گفت: در دو سال اخیر تغییرات محسوسی در حوزه نیروی انسانی و تجهیزات لجستیک داشتهایم، هرچند کافی نیست و باید افزایش پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: با وجود تمام فشارها و تحریمها، ملت ایران با همبستگی مثالزدنی و پشتیبانی از نیروهای مسلح و رهبری، ایستادگی کرده است، پرچم جمهوری اسلامی در استادیومهای آمریکا به اهتزاز درآمد و این نشانه شجاعت و دلیری ملت ماست.
دارابی گفت: در دوران پساجنگ، باید آمادگی رونق گردشگری و کسبوکار را داشته باشیم، استان زنجان با دارا بودن گنبد سلطانیه، آثار تاریخی، زیستشبانه و اقلیم مناسب، ظرفیت تبدیل شدن به مقصد گردشگری را دارد.
وی با تأکید بر لزوم برگزاری همایش بزرگ سرمایهگذاری با دعوت از خیرین و سرمایهگذاران زنجانی، افزود: باید بستههای سرمایهگذاری آماده شود تا سرمایهگذاران در این استان با ظرفیتها آشنا شوند.
دارابی همچنین بر ضرورت روایتگری حرفهای از ظرفیتهای تاریخی تأکید کرد و گفت: نباید صرفاً به ثبت جهانی گنبد سلطانیه اکتفا کنیم؛ باید روایت کنیم که چگونه فرهنگ اسلامی و شیعی، مغول وحشی را رام و مسلمان کرد، زنجان یک قطب شیعی است و این مزیت نسبی باید معرفی شود.
قائم مقام وزیر و معاون میراثفرهنگی با انتقاد از داربستهای طولانیمدت بر روی بناهای تاریخی، خواستار «نهضت آزادسازی» بناها با شجاعت و ابتکار عمل شد و افزود: مدیران باید با بررسی علمی و ریسکپذیری، این داربستها را جمع کنند.
دارابی با تقدیر از مدیرکل و سایر مسئولان استانی، قول پیگیری مصوبات جلسه را داد و اظهار امیدواری کرد که با همکاری همه دستگاهها، زیرساختهای گردشگری و موزهای زنجان، از جمله موزه تخصصی ملیله، هرچه سریعتر ایجاد شود و این استان به قطب گردشگری کشور تبدیل شود.
معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با تحسین کیفیت مرمت «خانه معینالتجار»، این پروژه را گامی بزرگ در ساماندهی بافت تاریخی زنجان برشمرد.
دارابی از روند بازسازی خانه تاریخی معینالتجار بازدید و کیفیت عملیات صورتگرفته در این بنای تاریخی را بسیار عالی ارزیابی کرد.
معاون میراثفرهنگی کشور با اشاره به اهمیت راهبردی این بنا اظهار کرد: این خانه تاریخی که در یکی از نقاط کلیدی بافت تاریخی و در مجاورت مسجد ارزشمند «خانم» واقع شده است، با وسعتی بیش از یک هکتار، بخش مهمی از هویت بافت تاریخی زنجان را در بر میگیرد.
وی گفت: ساماندهی و مرمت این محدوده، اقدامی مؤثر در راستای حفظ اصالت و احیای بافت تاریخی شهر است.
دارابی در ادامه این بازدید، ضمن قدردانی از اهتمام ویژه نسبت به حفظ میراث فرهنگی استان، از سرهنگ امیرحسین هشترودی بهدلیل مدیریت و تلاشهای صورتگرفته در فرآیند مرمت این بنا و سایر ابنیه تاریخی استان زنجان تقدیر کرد.
وی با اهدای لوح تقدیر و تابلو، از زحمات تیمهای تخصصی و دستاندرکاران احیای بناهای تاریخی زنجان تجلیل بهعمل آورد و بر تداوم این مسیر برای توسعه گردشگری فرهنگی و حفظ تاریخ برای نسلهای آینده تأکید کرد.
قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی در نشست شورای تخصصی بررسی طرح مطالعه کاشیکاری فوقانی گنبد سلطانیه با اشاره به شناسایی هفت موضوع اصلی در این بنای تاریخی، افزود: با همدلی و تشریک مساعی بین استان و وزارتخانه، برنامه زمانبندی شده تا ظرف سه سال بسیاری از تعهدات محقق شود.
دارابی تأکید کرد: گنبد سلطانیه یکی از ۲۹ اثر ثبت جهانی ایران است، اما پس از ثبت، این اثر نه تنها متعلق به استان یا کشور، بلکه به تمام جامعه بشری تعلق دارد.
وی از اقدامات انجامشده در زمینه مرمت گنبد، ساماندهی محوطه و فضای سبز، چمنکاری و تملک زمینها قدردانی کرد و گفت: در جلسه امروز، گزارشها ارائه و نظرات در شورای تخصصی معاونت میراث و شورای رهبری استان تبادل شد و امیدواریم برنامهها با دقت و سرعت مناسب اما بدون شتابزدگی پیش رود.
دارابی گفت: باید از تجربیات گذشته استفاده کرد و از مصالح بومی برای مرمت بهره گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان در این جلسه با اشاره به دغدغههای دیرینه مردم سلطانیه برای بهرهمندی از مواهب این گنبد، بیان کرد: موانع قانونی و آییننامهای نظیر ضوابط طرح تفصیلی، سبب نگرانی شهروندان بود که خوشبختانه طرح ویژه جامع شهر سلطانیه با رویکرد میراثی سال گذشته تصویب شد و کارگروه ویژهای برای اجرای آن تشکیل شده است.
مسعود بیات منش افزود: مرمت تزیینات و کاشیکاری و همچنین پیوند این بنا با زندگی شهروندان، از اولویتهای اصلی است.
معاون استاندار زنجان اعلام کرد: از محل اعتبارات استانی و ارزش افزوده و همچنین اعتباراتی برای طرحهای آبخیزداری جهت احیای چمن سلطانیه هم پیشبینی شده است.
منبع: ایرنا