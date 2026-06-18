باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برخورد شدید بازیکن ازبکستانی به فیلمبردار مسابقات، در بازی با کلمبیا + فیلم

بازیکن ازبکستانی در جریان دیدار تیمش مقابل کلمبیا پس از برخورد شدید کنار زمین، فیلمبردار مسابقه را نقش بر زمین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار تیم‌های ملی ازبکستان و کلمبیا در جام جهانی ۲۰۲۶، بازیکن ازبکستانی هنگام تعقیب توپ در کنار خط طولی زمین با یک فیلمبردار برخورد شدیدی داشت و موجب توقف کوتاه بازی شد.

 

مطالب مرتبط
برخورد شدید بازیکن ازبکستانی به فیلمبردار مسابقات، در بازی با کلمبیا + فیلم
young journalists club

آمریکا و دردسر‌های تمام‌نشدنی جام جهانی ۲۰۲۶ + فیلم

برخورد شدید بازیکن ازبکستانی به فیلمبردار مسابقات، در بازی با کلمبیا + فیلم
young journalists club

جام جهانی فرصتی برای جنایت‌های رژیم صهیونیستی + فیلم

برخورد شدید بازیکن ازبکستانی به فیلمبردار مسابقات، در بازی با کلمبیا + فیلم
young journalists club

اینفانتینو بازهم به رختکن ایران آمد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پیام رهبر انقلاب درباره مسیر میدان و دیپلماسی + فیلم
۱۴۵۹

پیام رهبر انقلاب درباره مسیر میدان و دیپلماسی + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
از تهدید تا توافق + فیلم
۷۳۱

از تهدید تا توافق + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
از تهدید تا توافق؛ تقلای ترامپ برای فرار از باتلاق خودساخته + فیلم
۶۸۹

از تهدید تا توافق؛ تقلای ترامپ برای فرار از باتلاق خودساخته + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
روایت محمدمتین ۹ ساله از داغ پدر و برادر + فیلم
۶۲۳

روایت محمدمتین ۹ ساله از داغ پدر و برادر + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از ادامه تجاوز به لبنان + فیلم
۵۹۴

عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از ادامه تجاوز به لبنان + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha