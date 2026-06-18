برخورد شدید بازیکن ازبکستانی به فیلمبردار مسابقات، در بازی با کلمبیا + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062a\u06cc\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0644\u06cc \u0627\u0632\u0628\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u06a9\u0644\u0645\u0628\u06cc\u0627 \u062f\u0631 \u062c\u0627\u0645 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u06f2\u06f0\u06f2\u06f6\u060c \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06a9\u0646 \u0627\u0632\u0628\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u062a\u0639\u0642\u06cc\u0628 \u062a\u0648\u067e \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u062e\u0637 \u0637\u0648\u0644\u06cc \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0628\u0627 \u06cc\u06a9 \u0641\u06cc\u0644\u0645\u0628\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f \u0634\u062f\u06cc\u062f\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a \u0648 \u0645\u0648\u062c\u0628 \u062a\u0648\u0642\u0641 \u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0634\u062f.\n\u00a0\n