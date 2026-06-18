باشگاه خبرنگاران جوان، ابوالفضل سعیدی دادستان عمومی و انقلاب آزادشهر پس از این بازدید، گفت: بررسیها نشان داد برخی پیمانکاران طی سالهای گذشته با ثبت عناوین شغلی غیرواقعی برای کارگران معدن در سامانههای بیمهای، سبب محرومیت آنان از مزایای مربوط به مشاغل سخت و زیانآور شدهاند.
دادستان آزادشهر با تأکید بر لزوم جبران حقوق تضییعشده کارگران، روسای ادارههای تأمین اجتماعی، اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرد: ظرف دو هفته ضمن شناسایی پیمانکاران متخلف، پرونده آنان را برای برخورد قانونی به دادسرا معرفی کنند.
سعیدی افزود: اقدامات قانونی لازم برای توقیف اموال پیمانکارانی که فوت کردهاند، نیز صادر شد تا بدهیهای بیمهای و حقوق معوق و تضییعشده کارگران از محل داراییهای آنان، وصول شود.
وی ادامه داد: در این بازدید مشخص شد طرح طبقهبندی مشاغل نیز در برخی بخشهای این معادن به طور کامل اجرا نشده است. در همین راستا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد روند اجرای کامل این طرح را با فوریت پیگیری کند.
یکی دیگر از موضوعات مورد تأکید دادستان در این بازدید، نبود سازوکار مناسب برای انتقال مستقیم مطالبات کارگران بود که به همین منظور قرار شد حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نماینده قانونی کارگران معرفی شود.
با دستور دادستان آزادشهر همچنین رؤسای ادارات کار، تأمین اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، منابع طبیعی و محیط زیست موظف شدند ارتباط مستقیم و مستمر با نمایندگان کارگران برقرار کنند تا مشکلات و مطالبات آنان بدون واسطه و در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری شود.
سعیدی افزود: در حوزه ایمنی و رفاه کارگران نیز کمبود تجهیزات حفاظت فردی، پرداخت نشدن بهموقع حق شیفت و اضافهکاری، نبود امکانات بهداشتی مناسب و تأخیر در تکمیل پایگاه امداد و نجات معدن از جمله نواقص شناساییشده بود که برای رفع آنها دستورات لازم صادر شد.
دادستان آزادشهر با شاراه به این که در حاشیه این بازدید تخلف دیگری در معدن زمستانیورت شناسایی شد، افزود: بر اساس گزارشها، ۲۳ اصله درخت به صورت غیرمجاز در محدوده این معدن قطع شده بود که در پی این تخلف، پیمانکار متخلف بازداشت و برای وی پرونده قضایی تشکیل شد.
منبع:دادگستری گلستان