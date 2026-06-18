باشگاه خبرنگاران جوان - سلام سردار حسین فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی و رصدهای میدانی، از انبار غیرقانونی کالاهای اساسی در سطح استان مطلع شدند.
وی گفت: کارآگاهان پلیس پس از انجام هماهنگی قضایی، با حضور نمایندگان سازمانهای مربوطه به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این مکان ۱۴ هزار و ۵۰۰ تن مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدی، خاصه در صنعت لاستیکسازی را کشف کردند.
سردار امجدیان با بیان اینکه این کالاها به دلیل عرضه خارج از شبکه توزیع و ثبت نبودن در سامانه انبار و تجارت مظنون به احتکار محسوب میشود، گفت: ارزش ریالی اقلام کشف شده بنا به نظر کارشناسان، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد شده است.
وی با تاکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه با احتکار کالاهای اساسی و مبارزه با قاچاق، افزود: متهم پرونده پس از تشکیل مستندات قانونی، برای رسیدگی به اتهامات به مرجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی چهارمحال وبختیاری از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات یا اخبار در خصوص دپو و احتکار کالا را از طریق سامانه ۱۱۰ و ۳۰۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.
منبع: ایرنا