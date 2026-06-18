باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پست شبکه اجتماعی شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در مورد تفاهم‌نامه آمریکا و ایران حذف شده است و پستی که جایگزین آن شده، دیگر به مراسم رسمی برنامه‌ریزی‌شده برای جمعه اشاره نمی‌کند.

شریف ابتدا در ایکس اعلام کرده بود که مراسم امضا برای روز جمعه در سوئیس برنامه‌ریزی شده است، پس از آنکه واشنگتن و تهران تفاهم‌نامه را از راه دور امضا کردند. به نظر می‌رسد که او این پست را حذف کرده و به زودی بیانیه نسبتاً مشابهی را به اشتراک گذاشته است، با این تفاوت که این بار هیچ اطلاعاتی در مورد رویداد روز جمعه ارائه نشده است.

دیشب اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با اشاره به اینکه روسای جمهور قبلاً امضا کرده‌اند، گفت که «هیچ مراسم امضایی در سوئیس برگزار نخواهد شد».

منبع: خبرگزاری فرانسه