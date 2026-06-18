نخست‌وزیر پاکستان، پست خود در شبکه اجتماعی ایکس درباره برنامه‌ریزی مراسم امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا برای روز جمعه در سوئیس را حذف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پست شبکه اجتماعی شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در مورد تفاهم‌نامه آمریکا و ایران حذف شده است و پستی که جایگزین آن شده، دیگر به مراسم رسمی برنامه‌ریزی‌شده برای جمعه اشاره نمی‌کند.

شریف ابتدا در ایکس اعلام کرده بود که مراسم امضا برای روز جمعه در سوئیس برنامه‌ریزی شده است، پس از آنکه واشنگتن و تهران تفاهم‌نامه را از راه دور امضا کردند. به نظر می‌رسد که او این پست را حذف کرده و به زودی بیانیه نسبتاً مشابهی را به اشتراک گذاشته است، با این تفاوت که این بار هیچ اطلاعاتی در مورد رویداد روز جمعه ارائه نشده است.

دیشب اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با اشاره به اینکه روسای جمهور قبلاً امضا کرده‌اند، گفت که «هیچ مراسم امضایی در سوئیس برگزار نخواهد شد».

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: شهباز شریف ، ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
نیویورک‌تایمز اذعان کرد؛
سقوط راهبرد نتانیاهو در مقابل ایران
یک توافق، دو روایت
انتشار پیش‌نویس ادعایی توافق آمریکا و ایران؛ از لغو تحریم‌ها تا آزادی دارایی‌های بلوکه‌شده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گزارش وال استریت ژورنال از سازوکار احتمالی آمریکا و قطر برای آزادسازی اموال بلوکه شده ایران
ایران پیروز واقعی بازآرایی خاورمیانه است
تخریب ساختمان تجارت جهانی ایران و مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در عراق
ملونى خطاب به ترامپ: روى محبوبيت خودت تمركز كن
شهید سلیمانی؛ فرمانده‌ای که ترامپ اعتراف کرد «تاریخ خاورمیانه را تغییر داد»
پاكستان: مذاکرات فنی ایران و آمریکا روز یکشنبه آغاز می‌شود
منابع عبرى: اسرائیل حملات به لبنان را متوقف کرده است
سوئیس: محيطى «قابل اعتماد» براى مذاکرات ايران و آمريكا فراهم می‌شود
حزب‌الله: با وجود آتش‌بس، «حق کامل پاسخ» به حملات اسرائیل را داریم
حزب‌الله: حملات اسرائیل به جنوب لبنان با هدف «خرابکاری» در توافق آمريكا و ایران است
آخرین اخبار
رئیس جمهور اوکراین «کوچولوی بی‌عرضه» خطاب می‌شد
از خیانت تا بی‌اعتمادی؛ رسانه‌های عبری علیه توافق ترامپ موضع گرفتند
ادعای ترامپ: در دوره ۶۰ روزه عوارضی در تنگه هرمز گرفته نمی‌شود
ادعاى زانسكى درباره حملات گسترده روسیه به اوكراين در روزهای آینده
شهادت فیلمبردار الجزيره در حملات رژيم صهيونيستى به غزه
تخریب ساختمان تجارت جهانی ایران و مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در عراق
شهباز شریف و عاصم منیر در رأس هیئت پاکستانی به سوئیس می‌روند
ملونى خطاب به ترامپ: روى محبوبيت خودت تمركز كن
نماینده سابق کنگره: اسرائیل «رژیم قاتل» است و آتش‌بس را نقض می‌کند
حزب‌الله: حملات اسرائیل به جنوب لبنان با هدف «خرابکاری» در توافق آمريكا و ایران است
شمار شهدای لبنانی از چهار هزار نفر گذشت
گزارش وال استریت ژورنال از سازوکار احتمالی آمریکا و قطر برای آزادسازی اموال بلوکه شده ایران
منابع عبرى: اسرائیل حملات به لبنان را متوقف کرده است
پاكستان: مذاکرات فنی ایران و آمریکا روز یکشنبه آغاز می‌شود
معاون ترامپ برای مذاکرات با ایران به سوئیس می‌رود
شمار شهداى امروز در جنوب لبنان به ٢٨ نفر رسيد
حزب‌الله: برای مقابله با اشغالگری تردید نخواهیم کرد
سوئیس: محيطى «قابل اعتماد» براى مذاکرات ايران و آمريكا فراهم می‌شود
ترامپ روابط نزدیک‌تر با ايتاليا را رد كرد
حملات مرگبار اسرائیل به لبنان؛ شهادت دست‌کم ۱۲ تن از بامداد امروز
ایران پیروز واقعی بازآرایی خاورمیانه است
شهید سلیمانی؛ فرمانده‌ای که ترامپ اعتراف کرد «تاریخ خاورمیانه را تغییر داد»
بولیوی پس از ۵۰ روز اعتصاب، حالت فوق‌العاده اعلام کرد
حزب‌الله: با وجود آتش‌بس، «حق کامل پاسخ» به حملات اسرائیل را داریم
پاکستان: مذاکرات فنی ایران و آمریکا طی یک یا دو روز آینده در سوئیس آغاز می‌شود
وزارت دفاع روسیه: ۱۴۴۰ سرباز اوکراینی در ۲۴ ساعت گذشته کشته شدند
اوباما منطق جنگ ترامپ علیه ایران را زیر سوال برد
هشدار مدودف درباره شکنندگی تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ نتانیاهو به دنبال تلافی است
دو انفجار کنار جاده در شمال غرب پاکستان؛ دست‌کم ۷ کشته
برخورد دو قطار در نزدیکی بدفورد انگلیس؛ یک کشته و چندین زخمی