آزمون‌های ورودی پایۀ هفتم مدارس (سمپاد) و پایۀ دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس (سمپاد) دورۀ دوم متوسطه سال ۱۴۰۵ فردا برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - آزمون سمپاد و نمونه دولتی صبح فردا جمعه ۲۹ خرداد در ۴۷۹ حوزه اصلی آموزش و پرورش و ۲۸۳۷ حوزه فرعی مدارس در ۴۱۸ شهرستان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

برای نخستین بار برگزاری آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی به سازمان سنجش واگذار شده و با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط به ویژه وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

متقاضیان با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش می‌توانند کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کنند.

متقاضیان برای اطلاع از روش‌های رفع نقص کارت و مندرجات کارت شرکت در آزمون باید اطلاعیه منتشر شده را به دقت مطالعه کنند و امروز با مراجعه به واحد‌های رفع نقص کارت مستقر در شهرستان‌های محل برگزاری نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.

برچسب ها: آزمون سمپاد ، آموزش و پرورش
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
خوب بود
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
....
۱۳:۰۶ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
تموم شد رفت🫤
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
....
۰۱:۲۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
یاخدا خودت کمک کن 💔😶
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس پا
۲۰:۲۷ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
امیدواریم قبول شیم😬🙁😶
۳
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
زینب مولایی
۰۶:۰۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
انشالله
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
خدایا خودت کمکم کننن که بشه
۱
۴۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عراقچی
۲۲:۵۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
برای منم دعا کنید
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