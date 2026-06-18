باشگاه خبرنگاران جوان - آزمون سمپاد و نمونه دولتی صبح فردا جمعه ۲۹ خرداد در ۴۷۹ حوزه اصلی آموزش و پرورش و ۲۸۳۷ حوزه فرعی مدارس در ۴۱۸ شهرستان در سراسر کشور برگزار میشود.
برای نخستین بار برگزاری آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی به سازمان سنجش واگذار شده و با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط به ویژه وزارت آموزش و پرورش برگزار میشود.
متقاضیان با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش میتوانند کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کنند.
متقاضیان برای اطلاع از روشهای رفع نقص کارت و مندرجات کارت شرکت در آزمون باید اطلاعیه منتشر شده را به دقت مطالعه کنند و امروز با مراجعه به واحدهای رفع نقص کارت مستقر در شهرستانهای محل برگزاری نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.