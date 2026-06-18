محرم امسال، تبلور حماسی قیام یک ملت است برای انتقام خون طهور شهیدی که قامت استوارش را در مقابل طاغوت زمانه خم نکرد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u0639\u0631\u0641\u0627\u0646\u0647 \u0646\u0639\u0645\u062a\u06cc\u0627\u0646 - \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0645\u0627\u0646\u06af\u0648\u0646\u0647 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u062c\u0647\u0627\u062f \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u060c \u0628\u0631 \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0631\u0647\u0628\u0631\u06cc \u0646\u06cc\u0632 \u0645\u062b\u0644 \u0645\u0648\u0644\u0627\u06cc\u0634 \u062d\u0633\u06cc\u0646 (\u0639) \u0641\u0631\u0645\u0648\u062f: \u0645\u0650\u062b\u0652\u0644\u0650\u06cc \u0644\u064e\u0627\u06cc\u064f\u0628\u064e\u0627\u06cc\u0650\u0639\u064f \u0645\u0650\u062b\u0652\u0644\u064e \u06cc\u064e\u0632\u0650\u06cc\u062f.\n\n\u00a0