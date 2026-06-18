محرم امسال، تبلور حماسی قیام یک ملت است برای انتقام خون طهور شهیدی که قامت استوارش را در مقابل طاغوت زمانه خم نکرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - رهبر شهیدمان همانگونه که در میدان جهاد ایستاد، بر جایگاه رهبری نیز مثل مولایش حسین (ع) فرمود: مِثْلِی لَایُبَایِعُ مِثْلَ یَزِید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: ماه محرم ، ایستادگی ملت
خبرهای مرتبط
شهرکرد در سوگ حسین(ع) سیاه‌پوش شد + تصاویر
معرفی کتاب با حسین(ع) از مدینه تا کربلا + فیلم
ترسیم نقشه راه تحقق نظم نوین جهانی، رسالت طلاب در ماه محرم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن محرومان در اولویت قرار گیرد
شهرکرد، سوگوار شب ششم محرم + فیلم
آخرین اخبار
شهرکرد، سوگوار شب ششم محرم + فیلم
تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن محرومان در اولویت قرار گیرد
افزایش نسبی دمای هوا در چهارمحال و بختیاری
‌آغاز رسمی برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع در لردگان