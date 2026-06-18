فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه از کشف کلاهبرداری به ارزش ۳۵۰ میلیون تومان در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ میرزایی فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه گفت: در پی مراجعه یکی از کسبه شهر سربیشه مبنی بر اینکه فردی با ترفند خرید لوازم مغازه و دادن چک بی محل اقدام به کلاهبرداری از وی نموده، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

او افزود: با تلاش کارآگاهان یک نفر کلاهبردار شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

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سرهنگ میرزایی اظهار کرد: متهم در اظهارات خود به کلاهبرداری به ارزش ۳.۵ میلیارد ریال اعتراف کرد و برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه از شهروندان خواست تا در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.