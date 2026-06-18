خانواده سردار شهید محمد صالح اسدی به ستاد دیه استان فارس کمک ۴۰۰ میلیون تومانی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - خانواده معزز سردار شهید محمد صالح اسدی به نیابت از آن شهید والا مقام، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان را برای مشارکت در آزادی ۱۲ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد به ستاد دیه استان فارس اهدا کردند.

مدیر کل زندان‌ها و مدیر ستاد دیه فارس نیز ضمن قدردانی از خانواده سردار شهید محمد صالح اسدی، گفت: این شهید والا مقام معاون اطلاعات ستاد کل نیرو‌های مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء بود که در جنگ تحمیلی سوم، شهید. راه اقتدار و امنیت شد و امروز خانواده عزیز آن شهید والا مقام، در همت به کمک برای آزادی زندانیانی پیشگام شده‌اند که در وقوع جرم انگیزه عامدانه نداشته و به سبب عجز مالی در زندان گرفتار شده‌اند. 

اسحاق ابراهیمی با بیان اینکه از برکت کمک این خانواده شهید، با اقدامات دیگری همچون اخذ تخفیف از شکات، اعسار و کمک ستاد دیه موجبات آزادی ۱۲ زندانی نیازمند جرائم غیر عمد در دهه اول محرم فراهم شده، گفت: زندگی شهدا و خانواده‌های آنان همواره الگو و شاخصی در ابعاد مختلف زندگی برآحاد مردم است و در عرصه کمک به رهایی زندانیان جرائم غیر عمد، همت بلند آنان، چه پدران و مادرانی و یا همسران و فرزندان چشم به راهی را که با دیدن عزیزانشان، به آرامش و سکنه می‌رسانند و احسان ارزشمند آنان نیز روحیه همیاری و نوع‌دوستی را در جامعه تقویت و توسعه می‌بخشد. 

شماره حساب و کارت ستاد مردمی دیه استان فارس:
حساب بانک ملت: ۱۱۹۹۱۱۹۹٫۱۰
کارت بانک ملت: ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۳۰۹۶۱

منبع: ستاد دیه فارس

برچسب ها: سردار اسدی ، کمک میلیونی ، ستاد دیه فارس
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