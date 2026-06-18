دانه روغنی گلرنگ به دلیل نیاز آبی کم و مقاومت بالا در برابر گرما، یکی از محصولات سازگار با اقلیم گرم و خشک خراسان جنوبی و پر بازده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - گلرنگ محصولی است که از بذرش روغن کشی و از گل‌های رنگیش در صنایع غذایی استفاده می‌شود؛ این روز‌ها گلرنگ رنگی تازه به مزارع خشک و کویری بشرویه بخشیده است.

حالا با آغاز فصل برداشت کشاورزان به همراه خانواده از صبح زود راهی مزارع می‌شوند تا حاصل ماه‌ها تلاش خودشان را جمع آوری کنند.

کم آب طلب، مقاوم به گرما و دارای کاربرد‌های متنوع؛ گلرنگ محصولی سازگار با اقلیم خشک بشرویه است.

آذری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه گفت: از گلرنگ هم محصول غنچه برداشت می‌شود که در راستای رنگ دانه‌های غذایی از آن استفاده می‌شود و هم از دانه روغنی آن روغن کشی می‌شود که کشاورزان در جهت خودکفا کردن کشور در حوزه دانه‌های روغنی پا به عرصه تولید گذاشته‌اند.

حدود ۷ هکتار از مزارع بشرویه زیر کشت محصول گلرنگ قرار دارد.

از مزارع گلرنگ بشرویه امسال حدود ۷ تن دانه روغنی و یک تن غنچه برداشت خواهد شد.