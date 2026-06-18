باشگاه خبرنگاران جوان - وضعیت جوی استان هرمزگان در روز پنجشنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، اغلب صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی در سواحل و جزایر گزارش شده است. با این حال، در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان (به‌ویژه منطقه بشاگرد)، رشد ابر پیش‌بینی می‌شود که احتمال رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و تندبادهای لحظه‌ای را به همراه خواهد داشت.

توصیه‌های ایمنی در ارتفاعات

کارشناسان هواشناسی به ساکنان و مسافران توصیه می‌کنند با توجه به احتمال بارش‌های ناگهانی، از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی در مناطق شرقی استان خودداری کنند.

وضعیت دریایی و تلاطم‌های پیش رو

در بخش دریایی، شرایط طی روزهای آتی متغیر خواهد بود. طبق این گزارش:

امروز (پنجشنبه): دریای عمان و شرق تنگه هرمز با وزش بادهای جنوب شرقی کمی مواج، اما خلیج فارس نسبتاً آرام خواهد بود.

جمعه و شنبه (۲۹ و ۳۰ خرداد): با وزش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی، تنگه هرمز و خلیج فارس متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

دوشنبه (۱ تیر): با چرخش جهت باد به سمت جنوب شرقی، مناطق دریایی استان (به‌ویژه دریای عمان و تنگه هرمز) مجدداً دچار تلاطم خواهند شد.

بر این اساس، به شناورهای سبک، صیادی و تفریحی توصیه می‌شود طی روزهای یادشده از هرگونه تردد دریایی خودداری کنند.

افزایش دمای هوا

علاوه بر وضعیت جوی و دریایی، پیش‌بینی می‌شود از فردا جمعه (۲۹ خرداد)، دمای بیشینه در سطح استان با افزایش نسبی همراه باشد که لزوم مدیریت مصرف انرژی و رعایت نکات ایمنی در برابر گرما را دوچندان می‌کند.

منبع : هواشناسی هرمزگان