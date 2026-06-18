نماینده مجلس می‌گوید مفاد تفاهم‌نامه نشان‌دهنده این است که تا اینجای کار پیروزی مطلق برای جمهوری اسلامی ایران بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره امضای توافق با آمریکا گفت: این درواقع یک توافق نیست؛ این یک تفاهم‌نامه است. تفاهم‌نامه یعنی یک بستری برای پیش‌زمینه توافق است. 

نماینده مردم بابل در مجلس اظهار کرد: مفاد تفاهم‌نامه نشان‌دهنده این است که تا اینجای کار پیروزی مطلق برای جمهوری اسلامی ایران بوده است. تیم مذاکره‌کننده ما، با مقاومت مردم در خیابان، اقتدار نیروهای مسلح و اشراف عالی مقام معظم رهبری، تا اینجای کار پیروز این نبرد بوده‌اند.

این نماینده مجلس می‌گوید قبل از شروع مذاکره، مسئولین ما اعلام کردند که تعهدات آمریکایی‌ها باید اجرا شود مثل پایان جنگ در همه جبهه‌ها ازجمله لبنان که درواقع ضمیمه جدایی‌ناپذیر تفاهم‌نامه است و حمله اسرائیل و رژیم صهیونیستی نباید تحت هیچ شرایطی انجام شود چون این نقض تعهد است.

رئیس کمیته رفاه کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد:  نکته دیگر اینکه محاصره دریایی ایران از وقتی که تفاهم‌نامه رسماً امضا می‌شود، باید تمام شود. ایران می‌تواند آزادانه نفت بفروشد و در حقیقت، به لحاظ عملی، تحریم‌های نفتی برداشته می‌شود. بعد بخشی از دارایی‌های ایران باید آزاد شود. نیروهای آمریکایی باید از محدوده جمهوری اسلامی ایران دور شوند؛ یعنی از اطراف جمهوری اسلامی ایران فاصله بگیرند.

فاطمی با بیان اینکه نسبت به مفاد تفاهم‌نامه و توافق‌نامه ما چرا باید جلوی نقد را بگیریم، گفت: من بارها گفته‌ام برخی از همکاران ما در مجلس به یک جریان خاص منسوب هستند و همیشه هم گفته‌ام اینکه شما روشنگری، نقد و مطالبه‌گری کنید، حق هر شهروند است، اما اینکه از بحث مطالبه‌گری، روشنگری و توضیح خواستن فراتر برود و به تحریک مردم بینجامد و باعث اختلاف و تشتت بین مردم شود و اختلافات پوچ سیاسی پررنگ شود و به‌جای آنکه پیام واحد اتحاد و انسجام به دنیا مخابره شود، پیام اضطراب و اختلاف مخابره شود، این بازی در زمین دشمن و برخلاف مصالح و منافع ملی است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: این یک توافق‌نامه نهایی نیست. در حقیقت، توافق‌نامه نهایی باید ظرف شصت روز حاصل شود البته اگر حاصل شود چون آنجا هم ما معتقدیم که آمریکایی‌ها زیاده‌خواه هستند و تجربه نشان داده غیرقابل اعتماد هستند ما باید با کمال احتیاط، با حفظ آمادگی و با بدبینی کامل به این مذاکره برویم. 

نماینده مردم بابل در مجلس تاکید کرد: یک دیوار بی‌اعتمادی ضخیم بین ما و آمریکایی‌ها داریم و شکستن این دیوار بی‌اعتمادی به این آسانی امکان‌پذیر نیست به همین دلیل، تیم مذاکره‌کننده ما بدون تردید با بدبینی کامل و با علم به اینکه طرف مقابل بسیار غیرقابل اعتماد و اهل زیرمیز زدن است، وارد مذاکره شدند و به همین جهت، راستی‌آزمایی برای ما خیلی مهم است. اینکه اینها حرفی بزنند، حتی امضا کنند، برای ما کافی نیست چون عمل مهم است.

برچسب ها: مذاکره با آمریکا ، توافق با آمریکا
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متن تبیینی یادداشت تفاهم ایران و آمریکا + فایل PDF
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
فقط اتحاد انحاد انحاد رمز پیروزیست
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
امریکا واسرایئل راشکست دادین اکنون نوبت غارتگران ومفسدان اقتصادی است
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۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
واقعا چنین متنی بسیار خطرناک و مشکوک است
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۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۲ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
پشت باد هیجانات پیروزیهای موقت بخواب نبرندمان ، که جوجه رو آخر پاییز میشمارند ،
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
هنوز اتفاقی نیفتاده جوجه را اخر پاییز می شمارن
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۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۸ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
بند 9 و 11 توافقنامه دارای اشکالات مهمی ست !!!
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۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
کاش در خصوص برنامه های هسته ای و تنگه هرمز توافق نمیکردید
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۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
آینده همه چیز رو مشخص میکنه
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۱۱
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ناشناس
۱۰:۳۵ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
امیدوراریم بارعایت فرامین رهبری پیروزیهای مردم ورزمندگان عزیزمان را سیاستمداران نابودنکنند.
۱
۵
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-
ناشناس
۱۰:۳۵ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
امیدوراریم بارعایت فرامین رهبری پیروزیهای مردم ورزمندگان عزیزمان را سیاستمداران نابودنکنند.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
پیروزی مطلق؟؟؟؟
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۹ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
فریب نخورید بمب اتم درست کنید امریکا غافلگیر میکند ایران بمباران اتمی میکنه
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۷
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