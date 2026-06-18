مدیر آبفای نهبندان از رفع مشکلات آبرسانی به ۲۶ روستای این شهرستان با اتصال چاه جدید مجتمع تیغدر به مدار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - نسیمی مدیر آبفای شهرستان نهبندان گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و به منظور رفع مشکلات آبی، چاه جدید مجتمع تیغدر به شبکه آبرسانی متصل شد که با بهره‌برداری از این منبع جدید، مشکلات آبی حدود ۲ هزار نفر از ساکنان روستاهای تحت پوشش این مجتمع برطرف می‌شود.

او تعداد روستاهای تحت پوشش این مجتمع را ۲۶ روستا اعلام کرد.

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نسیمی اظهار کرد: با وارد مدار شدن این چاه، شاهد افزایش پایداری تأمین آب شرب، کاهش تنش‌های آبی و ارتقای رضایتمندی مشترکین در روستا‌های این مجتمع خواهیم بود.

مدیر آبفای نهبندان بیان کرد: اجرای این‌گونه اقدامات در راستای تأمین آب پایدار و خدمات‌رسانی مطلوب‌تر به روستا‌های شهرستان نهبندان با جدیت ادامه دارد.