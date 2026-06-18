سیزدهمین دوره ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو با هدف تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو و عرضه بخشی از ظرفیت تولید سال ۱۴۰۵، آغاز شد

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایران‌خودرو در این مرحله، بخشی از ظرفیت تولیدات خود را در قالب طرح‌های فروش فوری و فوق‌العاده و از طریق اولویت‌بندی عرضه خواهد کرد. این فراخوان شامل متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین متقاضیان طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مهلت ثبت درخواست خرید برای تمامی متقاضیان از روز چهارشنبه آغاز  کرده و تا پایان ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۹ خردادماه ادامه خواهد داشت.

در این دوره، ثبت درخواست خرید بدون نیاز به مسدودسازی وجه در حساب بانکی انجام می‌شود.

در این مرحله، خودرو‌های خانواده پژو ۲۰۷ شامل دستی با موتور TU ۳، دستی سقف شیشه‌ای و دستی سقف فلزی، خانواده تارا شامل تارا V ۱ P، تارا V ۴ LX و تارا توربو شارژ، دناپلاس دستی، راناپلاس و همچنین خانواده سورن شامل سورن XU ۷ و TU ۵ P و سورن EF ۷ دوگانه‌سوز عرضه خواهند شد.

تعداد خودرو‌های قابل عرضه در روش فروش فوری ۲۲۵۰۰ دستگاه و در روش فروش فوق العاده ۵۲۵۰۰ دستگاه خواهد بود.

موعد تحویل خودرو‌ها در طرح فروش فوری، ۳۰ روز پس از واریز وجه و انعقاد قرارداد و در طرح فروش فوق‌العاده، ۹۰ روز پس از واریز وجه و انعقاد قرارداد تعیین شده است.

در روش‌های فروش فوری و فوق‌العاده، متقاضیان منتخب پس از اعلام نتایج، باید نسبت به واریز کامل وجه خودرو بر اساس قیمت روز و تکمیل فرآیند انعقاد قرارداد اقدام کنند.

زمان برگزاری مراسم اولویت‌بندی و سایر جزئیات مربوط به فرآیند فروش، مطابق روال گذشته از طریق سایت اطلاع‌رسانی ایران‌خودرو (ikcopress.ir) اعلام خواهد شد.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت درخواست خرید و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت فروش ایران‌خودرو به نشانی ikcosales.ir مراجعه کنند.

برچسب ها: ایران خودرو ، قرعه کشی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۷ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
استعمار خودروی کی تمام میشود؟
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۹ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
خدا نبخشه خودرا سازاها
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
بهترین کار در خودرو سازی اینه که این دو خودرو ساز را بدهند دانشگاههای صنعتی اداره‌ کنند. اساتيد مکانیک و دانشجویان برق و صنایع و... در زمینه تولید و طراحی همکاری کنند تا پیشرفت حاصل بشه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عطا
۱۶:۰۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
اصلا و ابدا ملت شریف ایران نخرید قیمت خودرو به یک سوم فعلی کاهش پیدا میکند
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
میخواد قیمت رو جا بندازه .
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
مردم ایران همت کنید و آشغالهای خودرو سازهای داخلی را تحریم کنید بگذارید این بی شرفها نابود شوند .
۰
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۴:۰۳ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
با گران شدن خودرو خسارت سنگینی به کشوروارد میشود
۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۶ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
الان دیگه حتی اگه برنده هم بشم فایده ای نداره. حداقل‌ یک میلیارد کم دارم
۰
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
هادی
۱۱:۴۷ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
همین که مجور افزایش قیمت و گرفتن فروششون رو استارت زدن!!!!
علنا دارن به ملت توهین میکنناااااا
۰
۳۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمدرضا
۱۱:۲۵ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
تورو خدا مردم نخرید.بابا بفهمید دیگه
۰
۴۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
فکر خرید خودرو برقی باشید تمام... توضیح نیازی نیست.
۰
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
دیگه ازشون نخرید دور تا دور ایران و استان های مرزی منطقه آزاد شد و تهران هم احتمالا کامل منطقه آزاد بشه برا خودتون با این پولی که میخواید بدید آشغالهای اینارو بخرید برید ماشین های کم مصرف و پر آپشن کره ای ژاپنی و آلمانی ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بیارید
۰
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
درست زمانی که انتظار ریزش قیمتها می رفت ابر رانت خور انحصاری صنعت خودرو اقدام به افزایش نجومی قیمتها کرد.بهانه این افزایش هم بالا رفتن نرخ دلار بود و شورای قیمت گذاری هم تایید کرد.حالا باید از این شورا سوال کرد پایین آمدن قیمت دلار تاثیری در قینمت خودرو دارد با خیر
۰
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۹ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
آشغال فروشی
۰
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
مردم صف بکشید برای خرید خودروهای بی کیفیت تا این خودرو ساز برای افزایش قیمت چند باره باز هم خیز برداره.
۰
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
انشاالله ماشین های منطقه آزاد با قیمت مناسب و بدنه محکم تر
۰
۳۱
پاسخ دادن
۱۲
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