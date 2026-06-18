باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - چندین قانونگذار جمهوریخواه از یادداشت تفاهم آمریکا و ایران که با هدف پایان دادن به جنگ چهار ماهه و بازگشایی تنگه هرمز انجام شده است، انتقاد کرده و هشدار دادهاند که این توافق شامل امتیازات قابل توجهی بوده و میتواند منافع امنیتی ایالات متحده را تضعیف کند.
بیل کسیدی، سناتور جمهوریخواه از لوئیزیانا، پس از انتشار متن یادداشت تفاهم ۱۴ مادهای توسط مقامات آمریکایی که روز چهارشنبه به صورت الکترونیکی توسط روسای جمهور دو کشور امضا شد، در پلتفرم ایکس نوشت: «ریگان در قبرش میغلتد.» کسیدی مدعی شد که جاهطلبیهای هستهای ایران مهار نشد و آنها آموختند که تهدید تنگه هرمز مؤثر است و بدون شک در آینده از آن استفاده خواهند کرد. وی افزود که ایران اکنون اجازه دارد زیرساختهای کاملاً جدیدی را تحت این توافق بسازد و قبل از جنگ، تنگه باز بود، ایران تحت فشار تحریمها بود و ۱۳ نظامی هنوز زنده بودند.
تد کروز، سناتور جمهوریخواه از تگزاس، به نشریه محافظهکار دیلی وایر گفت که امیدوار است جزئیات بیشتری را ببیند، اما عناصر آنچه در حال حاضر عمومی است «غیرمعقول» به نظر میرسد.
لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه، ابتدا ابراز تردید کرد، اما پس از بحث با مقامات آمریکایی گفت که بازگشایی تنگه هرمز و پایان خصومتها میتواند مفید باشد. وی در ایکس نوشت که ثبات اقتصادی ناشی از بازگشایی تنگه و توقف خصومتها میتواند راهی برای صلح فراتر از درگیری ایران ایجاد کند.
مقامات آمریکایی و ایرانی اعلام کردند که روز چهارشنبه یادداشت تفاهم را به صورت از راه دور امضا کردند. این پیشنویس ۱۴ مادهای که توسط مقامات آمریکایی منتشر شد، خواستار پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبههها از جمله لبنان، لغو محاصره دریایی ایران در عرض ۳۰ روز و عبور ایمن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز است. این توافق همچنین شامل یک طرح بازسازی و توسعه اقتصادی برای ایران به ارزش حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار، معافیتهای صادرات نفت، آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران و تعهد مجدد تهران مبنی بر عدم توسعه سلاحهای هستهای است که آینده ذخایر اورانیوم غنیشده آن مذاکره خواهد شد.
منبع: آناتولی