باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ...، درباره تصمیمات اخیر دولت در حوزه حمایت مالیاتی از بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی اظهار کرد: در شرایط پساجنگ قرار داریم و امیدواریم روند موجود به یک صلح پایدار منجر شود و ملت ایران نیز بتواند به تمامی حقوق و خواسته‌های مشروع خود دست پیدا کند.

وی افزود: در چنین شرایطی ضروری است نگاه ویژه‌ای به مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی، خدماتی و فعالان اقتصادی داشته باشیم؛ مجموعه‌هایی که در دوران جنگ، چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، با آسیب‌ها و محدودیت‌های مختلفی مواجه شدند و در عین حال نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور ایفا کردند.

حمایت مالیاتی از بنگاه‌های آسیب‌دیده یک ضرورت است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: بنگاه‌هایی که در جریان جنگ دچار خسارت شده‌اند، چه بر اثر آسیب مستقیم و چه به دلیل کاهش فعالیت‌ها، رکود بازار یا تعطیلی موقت، باید مورد حمایت قرار گیرند. این حمایت‌ها می‌تواند در قالب بخشودگی‌ها، تقسیط و تمدید بدهی‌ها، تنفس مالیاتی و سایر مشوق‌های اقتصادی اعمال شود.

هاشمی نخل‌ابراهیمی ادامه داد: تصمیم دولت برای اعطای تنفس مالیاتی، تمدید مهلت‌ها و فراهم کردن شرایط مساعدتر برای مودیان، اقدامی مثبت و در راستای حمایت از تولید و اشتغال است. این سیاست‌ها می‌تواند فشار وارد شده به واحدهای اقتصادی را کاهش دهد و زمینه بازگشت آنها به چرخه تولید را فراهم کند.

استرداد مالیاتی و تأمین سرمایه در گردش به کمک تولید می‌آید

وی با اشاره به افزایش استرداد مالیاتی در ماه‌های اخیر گفت: یکی از نیازهای مهم واحدهای تولیدی، تأمین سرمایه در گردش است. استرداد مالیاتی و بازگرداندن منابع به بنگاه‌ها می‌تواند نقش مهمی در تأمین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان ایفا کند و از توقف یا کاهش ظرفیت فعالیت آنها جلوگیری کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: علاوه بر استرداد مالیاتی، باید تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدت نیز برای واحدهای تولیدی و خدماتی آسیب‌دیده در نظر گرفته شود تا بتوانند خسارت‌های وارد شده را جبران کرده و فعالیت خود را توسعه دهند.

حمایت از تولید، تضمین‌کننده عبور از شرایط سخت اقتصادی است

هاشمی نخل‌ابراهیمی تأکید کرد: تجربه نشان داده در شرایط سخت اقتصادی و بحران‌ها، این واحدهای تولیدی و خدماتی هستند که بار اصلی تأمین نیازهای کشور را بر دوش می‌کشند. از همین رو حمایت از آنها نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام راهبردی برای کشور محسوب می‌شود.

وی در پایان گفت: انتظار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان این است که دولت و سایر دستگاه‌های مسئول با تداوم سیاست‌های حمایتی، شرایط را برای رونق تولید، حفظ اشتغال و توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم کنند تا کشور بتواند با قدرت بیشتری از شرایط پساجنگ عبور کند.