احمد دنیامالی شامگاه امشب (چهارشنبه ۲۷ خردادماه) در اردوی تیم ملی جوجیتسوی مردان حاضر شد تا در جریان آخرین وضعیت تمرینات و آماده سازی این تیم قرار گیرد. ملی‌پوشان جوجیتسوی ایران اواخر تیرماه عازم قرقیزستان می‌شوند تا در رقابت‌های قهرمانی آسیا شرکت کنند.



اما اصلی‌ترین برنامه این رشته حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، مهمترین رویداد قاره که هر چهار سال یکبار برگزار و عیار هر تیم و کشوری در آن سنجیده می‌شود. وزیر ورزش و جوانان بعد از بازدید از اردوی تیم ملی جوجیتسو برای دقایقی در جمع این ورزشکاران قرار گرفت و صحبت‌هایی را مطرح کرد.

او در ابتدا به سابقه و قدمتی که هنر‌های رزمی در ایران دارند، اشاره کرد: هنر‌های رزمی در ایران قدمتی طولانی دارد و در تاریخ تمدن ما وجود داشته است. چون ما هم ملت مبارزی بودیم و هم کشوری بودیم که جهان گشایی می‌کردیم و مورد طمع کشور‌های دیگر واقع می‌شدیم. در آن زمان، اما تکنولوژی به این حد نبود و نبرد با شمشیر و تن به تن انجام می‌شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر علی رغم این که ایران در خیلی از رشته‌های مختلف توسعه یافته است، اما دچار یک اغتشاش هم شده است. ما اگر نتوانیم با مدل و محاسبات انضباطی جلو برویم، می‌بینیم تکثر داریم، اما از نظم و انضباط خبری نیست. ممکن شما پنجاه تا انجمن داشته باشید، اما انضباطی در آن نباشد.

دکتر دنیامالی در توضیح بیشتر این مطلب به تعدد انجمن‌ها و سبک‌هایی که در حوزه ورزش‌های رزمی در کشور فعال هستند، پرداخت و افزود: امروز ما با سبک‌های متفاوتی مواجه هستیم که بعضی از این سبک‌ها فعالیتی ندارند و فقط گواهی صادر می‌کنند و به ورزش آسیب می‌زنند. ما درصددیم تا این اوضاع را سامان‌دهی کنیم چرا که با هنر‌های رزمی خیلی بهتر می‌توانیم در میادین بین المللی موثر عمل کنیم.

وزیر ورزش و جوانان به بیان این که جوجیتسو جز آن دسته از انجمن‌های رزمی است که نیاز به کار و فعالیت بیشتر دارد، خطاب به اردونشین‌ها گفت: مخاطبین این رشته باید افزایش پیدا کند و جوجیتسو بیشتر به مردم معرفی شود؛ بنابراین این سه ماهی که پیش روی تیم ملی برای حضور در بازی‌های آسیایی است، بسیار حائز اهمیت است. همه شما باید سعی کنید، آمادگی فردی و فنی‌تان را به شدت بالا ببرید. باید خودتان را اثبات کنید. تا زمانی که ما هستیم، مورد حمایت هستید، اما خودتان سرنوشت آینده این رشته را با کار و تلاش رقم می‌زنید، با توسعه‌ای که در استان‌ها ایجاد می‌کنید.

وزیر ورزش و جوانان یادآور شد که این دوره از بازی‌های آسیایی برای تیم ملی جوجیتسو اهمیت ویژه‌ای دارد: این دوره از مسابقات برای رشته شما حیاتی است. تیم ملی جوجیتسو اگر مدال آوری کند از این پس نگاه دیگری به آن می‌شود و هم بودجه تشکیلاتی اش افزایش پیدا می‌کند. فعل خواستن زحمت دارد، قهرمانی دو ساعت تمرین و عرق ریختن نیست. زندگی یک ورزشکار باید مطابق با شرایط قهرمانی باشد و از خیلی چیزهایش بگذرد.

دنیامالی در پایان تصریح کرد: در رشته‌های رزمی رقابت زیاد است. امیدواریم در بخش رشته‌های رزمی در بازی‌های ناگویا مدال آوری برجسته‌تری داشته باشیم. ارزیابی این است که شرایط رشته‌های رزمی به نسبت بازی‌های ۲۰۲۲ خیلی بهتر است و توقع می‌رود در هر دو بخش زنان و مردان روی سکو باشیم.