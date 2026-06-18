باشگاه خبرنگاران جوان - متن بیانیه جامعه ورزش و جوانان ایران اسلامی در مورد تفاهمنامه با آمریکا به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مذاکره، برای جمهوری اسلامی ایران هرگز میدان عقبنشینی از آرمانها و حقوق ملت نبوده و نیست؛ بلکه عرصهای برای تجلی اقتدار، انسجام ملی و دفاع هوشمندانه از منافع کشور است؛ مسیری که بر پایه عزت، حکمت و مصلحت پیموده شد و امروز، در قالب یک تفاهم، افقهای تازهای را پیش روی ملت ایران گشوده است.
جامعه ورزش و جوانان ایران اسلامی، این تفاهم را فتحی ارزشمند در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی و خدمت به ایران عزیز میداند؛ فتحی که نه حاصل اعتماد به طرف مقابل، بلکه نتیجه ایستادگی ملت بزرگ ایران، قدرت بازدارندگی کشور، مقاومت مردم و پافشاری بر حقوق مشروع جمهوری اسلامی ایران است.
بیتردید، تجربههای گذشته به ما آموخته است که اعتماد به طرف مقابل، بدون اقدام عملی و پایبندی واقعی به تعهدات، عقلانی نیست. از اینرو، در کنار استقبال از این گام رو به جلو، بر حفظ آمادگی، هوشیاری و همه مؤلفههای اقتدار ملی تأکید داریم؛ چرا که صیانت از منافع ملت ایران، همواره نیازمند قدرت، انسجام و آمادگی است.
اکنون که این تفاهم میتواند زمینهساز کاهش برخی موانع و گشایش در مسیر پیشرفت کشور باشد، زمان آن است که همه ظرفیتهای ملی، بیش از گذشته در مسیر خدمت به مردم، بازسازی، رونق اقتصادی، توسعه زیرساختها، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان به کار گرفته شود.
جامعه ورزش و جوانان ایران اسلامی، به عنوان بخشی از سرمایه انسانی کشور، خود را متعهد میداند که همچون گذشته با ترویج روحیه امید، همبستگی، اخلاق، تلاش، جوانمردی و افتخارآفرینی، در این مسیر نقشآفرین باشد. ورزش، زبان عزت ملتها و نماد رقابت شرافتمندانه است و امروز نیز میتواند پیامآور وحدت، اعتماد به نفس ملی و حرکت پرشتاب ایران به سوی آیندهای روشنتر باشد.
ما ضمن حمایت از هر اقدامی که با حفظ عزت، استقلال و منافع ملی، آیندهای بهتر برای ملت ایران رقم بزند، تأکید میکنیم که این تفاهم، پایان راه نیست، بلکه آغاز مرحلهای تازه از مسئولیت، خدمت و پیشرفت است؛ مرحلهای که با اتکا به توان داخلی، حفظ اقتدار ملی، هوشیاری در برابر هرگونه بدعهدی و همت بلند ملت ایران، میتواند به دستاوردهایی ماندگار برای کشور منتهی شود.