باشگاه خبرنگاران جوان- وبرتو مارتینز، سرمربی پرتغال، پس از تساوی ناامیدکننده برابر کنگو در جام جهانی ۲۰۲۶، ضمن ستایش از شروع طوفانی تیمش، نسبت به مدیریت جریان بازی پس از زدن گل اول ابراز نارضایتی کرد.

او با بیان اینکه تیمش در اجرای برنامه «کنترل ریتم و استفاده از فضای ضدحملات» موفق نبوده، عملکرد کلی شاگردانش را زیر سؤال برد.

با این حال، مارتینز «روحیه تسلیم‌ناپذیری» بازیکنانش پس از دریافت گل تساوی را نکته مثبت این دیدار دانست و تأکید کرد که پرتغال برای دو بازی پیش‌رو، نیاز به بازنگری فنی و درس گرفتن از اشتباهات برای ادامه مسیر در تورنمنت دارد.